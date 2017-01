Association ISSAFARNE : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire

Les membres du Bureau exécutif, les membres honoraires, les adhérents, les bénévoles, les sympathisants, les bienfaiteurs et les représentants des administrations partenaires concernées sont cordialement conviés à assister à la réunion de l’Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui statuera sur les opérations des exercices 2015 et 2016 qui se tiendra :

Date : samedi 21 janvier 2017

Heure : 15 heures très précises

Site : Club de la Banque populaire Bd Ibn Sina Casablanca

Ordre du jour :

Délibération extraordinaire :

Modification de l’article 5 des statuts (extension des objectifs)

Délibération ordinaire :

Lecture et approbation du rapport moral 2015

Lecture et approbation du rapport financier 2015

Lecture et approbation du rapport moral 2016

Lecture et approbation du rapport financier 2016

Plan de travail pour 2017

Questions diverses et débat général