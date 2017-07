Assilah vibre aux rythmes du flamenco

La ville d'Assilah a vibré, dimanche soir, aux rythmes endiablés du flamenco avec un spectacle haut en couleur donné avec brio par la danseuse espagnole Macarena Ramirez. Les mélomanes, venus nombreux à la bibliothèque Prince Bandar Bin Sultan dans le cadre du 39ème Moussem culturel international d'Assilah, ont su apprécier le nouveau show de Macarena Ramirez, intitulé "Huit lettres, huit palos".

Née à Cadix, Macarena Ramirez a commencé à danser à l'âge de 4 ans dans une école de Chiclana. Son talent a été récompensé dans plusieurs concours locaux. Elle a reçu le Prix Révélation d’Andalousie et a gagné le concours de télévision de jeunes talents Veo Veo. En 2004, elle a dansé pendant les fêtes d’automne de Xérès avec le maître José Zarzana au piano. Ensuite, elle a enregistré le disque flamenco à Jerez, avec José Antonio Zarzuela.

En 2006, elle a été choisie pour jouer le rôle de Lola Flores adolescente dans le film Lola. Cette même année, elle est entrée dans la troupe d’Antonio El Pipa, avec laquelle elle est montée sur les scènes de grands théâtres du Costa Rica, de Los Angeles, d’Ukraine, de France, du Portugal, du Mexique… En 2011, elle a participé au film de Caroline Chormienne : Vert, je t’aime vert, avec la bailaora Cristina Hoyos et a gagné le concours Jóvenes Flamencos de Desencaja (Cadix), remportant ensuite le deuxième prix à la finale d’Andalousie.

Sa trajectoire internationale l’a conduite en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Mexique, en Suisse, en France et en République Tchèque, où elle a dansé avec sa propre troupe et a été réclamée pour donner des cours magistraux. Actuellement, elle concilie ses spectacles avec la troupe de María Pagés et ses galas en solo.