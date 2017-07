Assemblée générale de la FRMF

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a approuvé les rapports moral et financier au titre de la saison 2016-2017, lors d'une assemblée générale ordinaire (AGO), tenue dimanche au Centre international des conférences Mohammed VI à Skhirat.

En présence notamment du ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi Alami et du 2è vice-président de la Confédération africaine de football (CAF), le Congolais Constant Omari Selemani, ces rapports ont été approuvés à l'unanimité des 39 délégués présents sur 48 représentants des clubs de D1, D2, des divisions amateurs, des Ligues régionales et des groupements.

Dans son allocution d'ouverture des travaux de cette AGO, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a souligné que le choix de la Fédération de mettre à jour les textes juridiques et réglementaires a été motivé par sa conviction, de mettre la restructuration au centre du progrès du football national.

A cet effet, la FRMF, a expliqué M. Lekjaa, a procédé à la mise en place de la Ligue nationale du football professionnel et de la Ligue nationale du football amateur, dans l'objectif d'améliorer la performance et d'instaurer les principes de bonne gouvernance, rappelant que la FRMF a accordé un grand intérêt à la formation et à la formation continue des cadres techniques et administratifs, ainsi qu'à la mise à niveau de l'arbitrage.

En matière d'infrastructures, poursuit le patron de la FRMF, l'ensemble des villes marocaines ont été dotées de terrains synthétiquement et naturellement gazonnés. Les autres stades, déjà en place, ont été revêtus de gazon naturel, et renforcés d'éclairage, par l’installation de systèmes de contrôle d'accès modernes et de caméras de surveillance, répondant aux exigences de la pratique professionnelle.

"La saison écoulée a été également marquée par l'inauguration du nouveau siège de la FRMF qui correspond au mode de gestion adopté, alors que le Centre national de football de Maâmora a été réaménagé pour accueillir les équipes nationales marocaines et étrangères dans les meilleures conditions", a déclaré M. Lekjaa.

Revenant sur les prestations des équipes nationales, le président de la FRMF a salué la consécration, en avril 2016, de la sélection nationale de futsal en Coupe d'Afrique des nations, tenue en Afrique du Sud.

L'autre moment fort qui a marqué la scène footballistique nationale, a rappelé M. Lekjaa, a été la nomination d'un nouveau sélectionneur national qui est parvenu à réaliser l'exploit de conduire les Lions de l'Atlas aux quarts de finale de la CAN 2017 au Gabon.

Dans le cadre de sa stratégie d'ouverture sur l'international, la FRMF a conclu en quelque mois des accords de coopération avec près d'une quarantaine de Fédérations africaines et arabes, en plus de l'intégration du Royaume dans le Comité exécutif de la CAF, ainsi que la commission de gouvernance et de contrôle de la FIFA, a-t-il relevé, rappelant que le match de gala à Laâyoune et la Coupe maroco-émiratie à Casablanca ont été les deux événements d'envergure internationale de la saison écoulée.

Quant au rapport financier, l'audit relève que les états financiers de la FRMF, comprenant le bilan et le compte de produits et charges relatifs à l'exercice allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, font ressortir un montant de fonds propres de 238.641.004 dirhams dont un déficit de l'exercice pour un montant de 58.122.065 dirhams.

Concernant le rapport d'audit des états financiers de l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, ce dernier fait ressortir un montant de fonds propres de 191.622.075 dirhams dont un déficit de l'exercice pour un montant de 47.018.929 dirhams.

L'ordre du jour de cette AGO comprenait également l'amendement des lois et statuts de la FRMF, à savoir le statut de la Fédération, le code disciplinaire, le code des compétitions, le code du joueur et des transferts, le code d'adhésion et le code de la Chambre nationale de résolution des litiges approuvés à l'unanimité.

Lors de cette assemblée, les sanctions disciplinaires de suspensions inférieures ou égales à un an ont été annulées après le vote des délégués de l'assemblée.