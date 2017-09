Assemblée de la FIB à Casablanca

La Fédération internationale du sport boules (FIB) a tenu, jeudi, son assemblée générale à Casablanca, en marge du championnat du monde 2017 du sport boules (séniors), qui se tiennent dans la métropole jusqu'à dimanche.

"Nous avons examiné et adopté, à l'unanimité, les rapports moral et financier outre les rapports présentés par les présidents des arbitres et de la commission technique de la Fédération internationale du sport boules", a déclaré, à la MAP, le président de la Confédération africaine du sport boules, Lahcen Bououd.

L'assemblée a porté essentiellement sur la réforme des statuts dans le sens de la mise en place de pools de qualification au niveau de chaque continent et seuls les pays qualifiés participeront au championnat du monde, a-t-il expliqué.

Pour M. Bououd, également président de la Fédération Royale marocaine du sport-boules (FRMSB), cette mesure a pour objectif de réduire le nombre des nations qui participent aux championnat du monde et alléger les charges du pays organisateur.

Dans ce sens, M. Bououd a rappelé que 320 joueurs en provenance de 43 pays participent à l’actuel championnat, ce qui est "énorme", même sur le plan du tirage au sort et du nombre des jours de compétition. Répondant à une question sur les chances de l’équipe nationale, M. Bououd a indiqué que les joueurs marocains sont toujours en course et défendent leurs chances crânement pour remporter une médaille.