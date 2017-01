Assad refuse une trêve à Wadi Barada et exclut de négocier son départ

Opposé à toute trêve dans la région de Wadi Barada qui alimente Damas en eau, le président syrien Bachar al-Assad, renforcé par la prise d'Alep, a de même réaffirmé son refus de toute discussion autour de son départ lors des négociations prévues fin janvier au Kazakhstan.

Après avoir repris la totalité d'Alep, les troupes du régime et le Hezbollah chiite libanais mènent désormais l'offensive pour déloger les rebelles de la ville de Wadi Barada, à 15 km de Damas, et reprendre ainsi le contrôle des principales sources d'approvisionnement en eau de la capitale.

La poursuite de ces combats menace le cessez-le-feu parrainé par la Russie et la Turquie qui est entré en vigueur le 30 décembre et qui devrait être un prélude aux négociations de paix prévues fin janvier à Astana.

"Le rôle de l'armée syrienne est de libérer ce secteur afin d'empêcher les terroristes d'user de (l'arme de) l'eau pour faire suffoquer la capitale", a déclaré M. Assad dans un entretien à des médias français. Selon lui, le cessez-le-feu "est violé car les terroristes occupent la principale source d'eau de Damas, privant plus de cinq millions de civils d'eau depuis trois semaines".

Le régime accuse les rebelles d'avoir "contaminé au diesel" les réserves d'eau, ce que nient les insurgés, qui assurent que les infrastructures ont été détruites par les bombardements du régime.

"Le cessez-le-feu n'inclut ni le groupe Etat islamique (EI) ni le Front al-Nosra, et le secteur (de Wadi Barada) est occupé par al-Nosra", a répété M. Assad, au sujet de la filiale d'Al-Qaïda, désormais rebaptisée Fateh al-Cham: "Donc il ne fait pas partie du cessez-le-feu".

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les violents combats de lundi autour de Wadi Barada n'auraient pourtant impliqué qu'une minorité de combattants de Fateh al-Cham.

Dans ce conflit extrêmement complexe, où sont impliqués une multitude d'acteurs internationaux ou régionaux, ainsi que de groupes rebelles et jihadistes, la coalition dirigée par les Etats-Unis a tué dimanche 25 jihadistes du groupe Etat islamique (EI) lors d'une rare opération commando au sol dans l'est de la Syrie, dans la province de Deir Ezzor, seule province du pays quasi-totalement aux mains de l'EI.

D'après l'OSDH, 14 de ces jihadistes ont été tués à bord d'un véhicule et 11 autres dans une attaque contre une station d'eau contrôlée par l'EI dans le village d'al-Koubar.

Le Pentagone s'est borné à parler de "succès", tout en jugeant "très exagéré" ce bilan de 25 tués et en niant que des prisonniers aient été faits. Le capitaine Jeff Davis, porte-parole du Pentagone, a seulement précisé que l'opération avait été conduite par l'unité américaine des forces spéciales chargées de traquer les chefs jihadistes (ETF, expeditionary targetting force).

La coalition conduit depuis l'été 2014 des frappes aériennes contre l'EI en Irak et en Syrie, mais elle mène rarement des opérations au sol.

Bête blessée, l'EI reste pourtant capable d'opérations choc en Syrie, comme cette explosion d'une importante centrale au gaz, à Hayyan, dans la province de Homs, qui fournissait le tiers de l'électricité du pays. Cette usine avait cessé de produire depuis un mois après l'avancée des jihadistes dans le région de Palmyre.

Selon Jihad Yazigi, directeur de l'hebdomadaire en ligne Syria Report, auprès de l'AFP, cette centrale "est l'une des plus importantes (...) infrastructures économiques à être détruite depuis mars 2011".

Fort de sa victoire à Alep obtenue avec l'aide des Russes et des Iraniens le 22 décembre, M. Assad a exclu que soit négocié à Astana son départ, réclamé par l'opposition depuis le début de la révolte en 2011.

"Nous sommes prêts à négocier sur tout", a-t-il dit: mais "mon statut dépend de la Constitution et cette dernière est très claire sur la manière dont vous pouvez élire ou vous débarrasser d'un président", a-t-il précisé.

"Donc, s'ils (l'opposition) veulent négocier ce point, ils doivent discuter de la Constitution et celle-ci n'appartient ni au président, ni au gouvernement, ni à l'opposition mais au peuple syrien et il faut donc un référendum", a-t-il souligné.

Les négociations d'Astana doivent tenter de mettre fin à la guerre civile qui a fait plus de 310.000 morts et des millions de réfugiés depuis 2011 en Syrie.

Pour la négociatrice de l'opposition Basma Kodmani, "les Russes sont, cette fois-ci, sérieux et déterminés. Ils veulent sortir du conflit, ils sont allés dans l'option militaire aussi loin qu'il était dans leur intérêt d'aller".

"Ils ne peuvent pas remporter une victoire totale, cela va durer des années (...) Donc maintenant, ils veulent une solution politique et que cette réunion d'Astana soit crédible", a-t-elle dit à l'AFP.