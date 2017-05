Asmae Lamnawar : Le public est derrière le succès de la chanson marocaine en l'absence d’une vraie industrie musicale

Le public est derrière le succès que connaît la chanson marocaine actuellement en l’absence d’une vraie industrie artistique et musicale, a estimé jeudi à Rabat, la chanteuse marocaine, Asmae Lamnawar.

La chanson marocaine, dans sa diversité et sa beauté, mérite qu’on lui accorde plus d’attention de la part des médias en particulier, a relevé la star marocaine lors de la conférence de presse à la veille du spectacle qu’elle a donné sur la scène orientale Nahda. Elle s’est en outre dite ravie de se produire pour la seconde fois à Mawazine, un événement artistique d’envergure, ajoutant qu’elle voulait renouer par un tube à succès avec le public de ce festival après six ans d’absence. Sur un autre sujet, l’artiste marocaine s’est dite heureuse d'avoir pu réaliser l’un de ses rêves, celui de produire un album cent pour cent marocain, soulignant qu’il était difficile de convaincre la société de production.

Concernant ses projets futurs, Asmae Lamnawar a fait savoir qu’elle s’apprête à tourner une vidéoclip d’une seconde chanson de son album "Sabia", ajoutant qu’elle attend de savoir laquelle de ses chansons a été largement applaudie par ses fans. Née à Casablanca, Asmae Lamnawar entre en scène en 1995. Elle chante dans une production de la télé nationale intitulée Angham. Elle multiplie les activités et prête sa voix à diverses musiques de films marocains. C’est en Egypte que le talent de Asmae se fait le plus remarquer.

L’Opéra du Caire lui ouvre ses portes en 2002. Elle sort ensuite son premier album Wanari. En 2004, elle enregistre le duo Ashko Ayaman avec le chanteur irakien Kadem Al Saher. Elle signe ensuite avec le label Rotana et sort en 2008 l’album Men hena L’bokra (D’ici à demain). Le 3e opus est lancé en 2009, l’artiste enchaîne avec deux duos : Kadem Al Saher pour Al Mahkama (Le tribunal) et Rashed Al Majid pour Khayna. Son quatrième opus est sorti en 2010.