Asante Kotoko en deuil

L'entraîneur britannique du club ghanéen d’Asante Kotoko et un de ses joueurs ont été hospitalisés après l'accident du bus transportant joueurs et responsables qui a coûté la vie à un membre du club mercredi soir à environ 150 kilomètres d'Accra, a annoncé jeudi le club.

Asante Kotoko est l'un des clubs de football les plus réputés du Ghana. L'équipe rentrait mercredi soir dans la ville de Kumasi (centre) après un match organisé dans la capitale Accra contre le club ghanéen Inter Allies.

Leur bus s'est encastré dans un camion stationné à Nkawkaw, à environ 150 km d'Accra, a indiqué un porte-parole de la police dans la région de l'Est, qui a précisé que 37 autres passagers ont été blessés "à des degrés divers".

Un membre du club en charge de l'équipement est décédé dans cet accident.

"L'entraîneur, Steven Polack, le milieu de terrain Ollennu Ashitey et le chauffeur du bus, Nana Berkye, ont été admis (à l'hôpital) afin d'être soignés", a déclaré l'Asante Kotoko sur son site Internet.

Asante Ktoko devait rencontrer samedi à Kumasi le club de Hearts of Oak, basé à Accra.

Ce match a été reporté, et aucune nouvelle date pour cette rencontre n'a été fixée.

Le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, s'est dit "attristé" par cet incident. "Je suis de tout coeur avec l'équipe; je souhaite un prompt rétablissement aux blessés", a-t-il déclaré sur Twitter.

"Nos pensées et nos prières vont à (...) Asante Kotoko, en particulier aux responsables et aux joueurs blessés", a déclaré de son côté dans un communiqué la Fédération ghanéenne.