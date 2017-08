Arsenal ne répond plus

Arsenal a encore pris l'eau dimanche chez des Reds déchaînés (4-0) et se retrouve déjà à une très inconfortable 16e place après la 3e journée de Premier League. Tout va en revanche très bien pour Liverpool, dauphin de Manchester United, et Chelsea qui remonte au 6e rang.

Surpris en ouverture, les Blues ont confirmé contre Everton (2-0) leur victoire de la semaine passée à Tottenham. Les Spurs, eux, restent dans le dur et 9e après avoir encore balbutié à Wembley face à Burnley (1-1).

Privé de Ligue des champions pour la première fois depuis 20 ans, Arsenal continue donc de ne pas faire grand-chose pour y revenir.

"Mentalement, c'était difficile", a reconnu sur Sky Sports son manager Arsène Wenger, déjà pas au mieux. "Une performance très décevante. C'était désastreux. Le résultat est une conséquence de la performance".

Sa piteuse défaite à Liverpool inquiète autant par l'ampleur du score que par la différence de niveau entre les deux équipes. Il n'a en effet fallu que dix-sept minutes à Firmino pour trouver l'ouverture. Mané (40) puis le 3e attaquant Salah (57) ont logiquement mis KO les Gunners. Entré en jeu trois minutes plus tôt, Sturridge s'est également servi (77).