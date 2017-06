Arrestation à Mellilia d’une personne en lien avec Daech

Des agents de la Guardia civil espagnole ont procédé, vendredi dans le préside occupé de Mellilia, à l’arrestation, grâce à la collaboration des autorités marocaines, d’une personne soupçonnée d’être en relation avec des structures de recrutement de jihadistes pour le compte d’organisations terroristes comme Daech et Aqmi, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Il s’agit d’un homme âgé de 40 ans d’origine marocaine et de nationalité danoise, précise la même source, soulignant que l’enquête ayant permis son arrestation a été menée "grâce à l’étroite collaboration" entre la Guardia civil, les services de sécurité danois, les autorités marocaines et Europol.

Le mis en cause était visé par plusieurs enquêtes ouvertes sur des personnes de Mellilia qui occupaient des postes de responsabilité dans des entreprises danoises, sans pour autant en avoir les qualifications, fait savoir le ministère.

La même source explique qu’un total de 24 entreprises danoises ont été identifiées jusqu’à présent comme faisant partie d’une structure internationale de recrutement de jihadistes, responsable de l'envoi d’au moins 10 personnes de différentes nationalités, dont des Danois, des Allemands et des Espagnols, vers des zones de conflit.

Les enquêteurs tentent de déterminer désormais l’étendue de cette structure qui utilise des sociétés écran avec l'objectif d’envoyer des jihadistes vers des zones de combat.

Des perquisitions sont en train d’être menées afin de rassembler des preuves d’implication de l’individu arrêté dans une intense activité sur Internet de recrutement au profit des organisations terroristes, indique le ministère, ajoutant que la coopération des autorités d’autres pays sera sollicitée dans le cadre de l’enquête qui reste ouverte.

Le ministère indique que les forces de sécurité espagnoles ont procédé ou collaboré à l’arrestation de 218 terroristes jihadistes présumés dans des opérations réalisées en Espagne ou à l’étranger, depuis début 2015.