Arnold Schwarzenegger : J'ai toujours été très critique envers moi-même

L’intérêt cinématographique de Conan le Barbare ne réside évidemment pas dans le scénario ou le jeu des comédiens, mais bien dans le fait que la plupart du temps, l’acteur principal, Arnold Schwarzenegger, est très peu vêtu. Premier grand succès au box-office du colosse d’un mètre quatre-vingt-huit, ce film lui a permis d’exposer sa plastique de culturiste primé au monde entier. Avant de se lancer dans le cinéma, il avait en effet remporté plusieurs titres de Mister Univers et de Mister Olympia, dominant de sa stature le petit monde du body-building. Mais le temps a fait son œuvre et le flamboyant Musclor des années 80 et 90 n’a plus le même physique. Il fêtera ses 70 ans l’an prochain et il a un peu du mal à s’y faire. L’ex-gouverneur de Californie a confié au magazine Cigar Aficionado qu’il ne supportait plus son corps : « Quand je me regarde dans le miroir, j’ai envie de vomir », a-t-il indiqué.

Mais il explique par la suite qu’il a toujours eu un regard très sévère sur son apparence. «J’ai toujours été très critique envers moi-même, même lorsque j’étais au sommet de ma forme physique, a-t-il précisé. Après avoir gagné un titre de Mister Olympia, puis un autre, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit : “Comment ce tas de [biiip] a pu l’emporter?” Je n’ai jamais vu mon corps comme étant parfait. Il manquait toujours quelque chose». Autrefois, il pouvait faire en sorte d’être encore plus musclé. Aujourd’hui, difficile de retrouver sa jeunesse, à laquelle il doit définitivement dire : « Hasta la vista, baby. »