Après son divorce, Janet Jackson reprend sa vie en main

C'était pourtant une belle histoire. Mariés depuis 2012, Janet Jackson et Wissam Al Mana sont aujourd'hui en instance de divorce. Trois mois avant que la chanteuse ne se sépare de son époux, le couple avait accueilli une petite Eissa. Mais la romance n'aura pas duré entre eux deux. "Elle avait l'impression de ne plus pouvoir être elle-même, a raconté une source à US Weekly. Elle a commencé à penser que sa carrière en souffrait et elle en a voulu à Wissam pour ça. Elle ne pouvait pas être celle qu'elle souhaitait, elle voulait plus de liberté." Un coup dur pour Janet Jackson. "Elle reprend sa vie en main", a avoué un proche de la star à Entertainment Online.

"Ils sont restés en bons termes", continue la source anonyme. Il y a quelques jours, Wissam Al Mana avait d'ailleurs posté une jolie lettre sur son site à l'attention de son ex-femme : "A la plus belle personne du monde, merci pour ton amour, ton aide éternelle et d'avoir été ma meilleure amie." Si la séparation se passe bien, Janet regrette pourtant le buzz qu'elle a créé. "Janet déteste les situations chaotiques, comme Michael, et aurait quand même préféré que ce divorce fasse le moins de bruit possible", admet le proche. Aujourd'hui, elle se ressource auprès de sa famille, et spécialement aux côtés de son frère Randy. "Ce sont les benjamins de la famille, ils ont un lien spécial et indestructible, explique le proche de Janet Jackson. Elle a plus confiance en lui qu'en personne d'autre." (...)