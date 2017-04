Après son agression à l'acide, Miss Italie 2007 montre son nouveau visage

Après trois mois de silence, Miss Italie, victime d'une agression à l'acide par son ex-compagnon, a décidé de dévoiler son visage. Elle avait été élue Miss Italie en 2007. Jeune femme à la chevelure brune et au regard de braise, Gessica Notaro a vu son destin basculer le 10 janvier dernier. «Il était un peu plus de 23h, 23h15, quand je suis rentrée chez moi en voiture en compagnie de mon fiancé», racontait-elle quelques jours plus tard au journal local «Il Resto Del Carlino». «Je suis arrivée près de la barrière, il est descendu puis nous nous sommes dit au revoir. Je suis retournée vers mon siège, et, alors que j'ouvrais la portière pour récupérer mon sac, je me suis soudainement trouvée face à mon ex, Eddy».

Depuis plusieurs mois, Eddy harcelait l'ancienne Miss. Il lui clamait son amour dans des messages et des lettres teintées de haine. Mais ce soir-là, ce n'était pas pour lui faire une ultime déclaration qu'il était venu l'attendre en bas de chez elle. «J'ai vu Eddy qui avait à la main une bouteille en plastique, il était vêtu de noir. Il n'a pas dit un mot, m'a lancé un liquide dessus et s'est enfui. Je lui ai couru après sur quelques mètres en hurlant de douleur, mon visage me brûlait et ma vue se brouillait de plus en plus». Sa mère présente chez elle a tout entendu et est descendue pour l'amener rapidement à l'hôpital mais le mal était fait. Gessica Notaro était défigurée. Depuis trois mois, l'ancienne Miss s'était terrée dans le silence. Un silence qu'elle a décidé de briser pour faire de son histoire un exemple. Un jour, elle a enfilé un jean, un top noir et mis un foulard sur sa tête. Puis, la jeune femme de 28 ans est apparue à la télévision, sur le plateau d'une des émissions populaires en Italie. Alors qu'elle semblait avoir prévu de garder son foulard qui cachait encore son visage, elle l'a finalement retiré. Dans ce geste, elle n'a pas seulement dévoilé ses traits tuméfiés mais une force, celle que personne n'avait peut-être deviné quelques années auparavant alors qu'elle était couronnée comme la plus belle femme d'Italie. Celle d'un oeil qui ne pleure pas et d'une main qui ne tremble pas. Elle explique son combat pour retrouver un visage mais aussi son engagement pour une cause dont elle garde tragiquement les blessures: «Vous voyez ce qu’il m’a fait. Ce n’est pas de l’amour».