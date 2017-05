Après Wiz Khalifa, Booba enflamme la scène de l’OLM Souissi

Le rappeur aux huit disques d’or s’est produit, mardi 16 mai à Rabat, dans le cadre de

la 16ème édition du Festival Mawazine

rythmes du monde.







Après les concerts de MHD et Wiz Khalifa à Mawazine, le public se disait que le niveau était si haut qu'on aurait peut-être du mal à être surpris pour la suite. Nous voilà rassurés, Booba a assuré son show ! Pourtant, c'était loin d'être gagné d'avance puisque le rappeur n'a pas fait exception à la règle, et comme tous les artistes de la scène OLM Souissi, on a eu le droit à une petite demi-heure de retard. Le rappeur s'est au moins rattrapé en proposant l'une des plus grandes performances de sa carrière. Le concert oscillait alors entre moments enflammés, sur ses gros tubes notamment et des morceaux plus récents comme DKR ou Rouge et Bleu. Déception musicale de la soirée, beaucoup de morceaux ont été coupés voire raccourcis pour que B2O puisse faire un best of de ses meilleurs sons. Quoi qu'il en soit, le public marocain a été gratifié par un spectacle haut en couleur.

Rappelons, par ailleurs, que de son vrai nom Elie Yaffa, Booba est considéré comme l'un des chefs de file du rap français. Il débute dans les années 90, au sein du collectif Beat 2 Boul. Très vite, il trouve sa place aux côtés du rappeur Ali et fonde son premier groupe: Lunatic. Les deux rappeurs sortiront leur premier album en 2000, "Mauvais Oeil", certifié disque d'or. Aussi surnommé B2o ou le Duc de Boulogne, Booba se lance alors en solo dans le rap français. En 2002, il sort "Temps Mort" et se retrouve un nouvelle fois disque d'or grâce, notamment, au titre "Destinée", en featuring avec la chanteuse Kayna Samet. Booba mène depuis une carrière jalonnée de succès et de records dont celui du nombre de ventes digitales en France, toutes catégories musicales confondues, en une seule semaine. Reconnu dans le monde entier, son immense talent lui a permis de collaborer avec de très grandes stars de la trempe de P. Diddy, Akon et Ryan Leslie.

Booba c'est aussi un homme d'affaires très actif, classé meilleur business man 2016 par le magazine GQ. Au sein du collectif 92i qu'il a lui-même fondé, il s'occupe de la carrière de certains artistes comme Benash ou encore Shay, récemment. À côté, il dirige d'une main de maître sa marque Unküt et, depuis 2014, OKLM, radio et chaîne télé dédiées au rap.

Mais si Booba réunit assurément une grande partie des fans du rap français, son attitude est souvent aussi discutable que détestable. C'est son combat contre le rappeur français Rohff, qui dure depuis ses débuts, qui partage souvent le public.