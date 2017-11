Appui à l'auto-emploi pour plus de 390 anciens détenus

Un total de 391 anciens détenus des différents établissements pénitentiaires du Royaume ont bénéficié du programme d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi au titre de l'année 2017, a indiqué, mardi à Casablanca, Mme Kabira Lify, chef de projets à la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

"D'un coût global de plus de 7,3 millions de dirhams (MDH), l'initiative a profité à 391 anciens détenus porteurs de projets dans divers domaines d'activités", a fait savoir Mme Lify dans une déclaration à la presse en marge d’une opération de remise d’équipements aux anciens détenus porteurs de projets générateurs de revenus tenue à la prison locale Aïn Sebaâ 1 (Oukacha).

Cette opération sociale d'envergure, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, vise à encourager l'intégration de cette frange de la population dans la vie socio-économique, a-t-elle souligné.

La région Casablanca-Settat arrive en tête avec 117 projets pour un coût global de plus de 2,3 MDH, a indiqué Mme Lify, précisant qu’il s’agit de projets dans divers domaines d'activités, notamment l'électricité, l'épicerie, la soudure, la construction, la confection, la coiffure et autres.

Le programme d'appui aux micro-projets et à l'auto-emploi consiste à apporter un appui financier ou en équipements à d’anciens détenus porteurs d'un projet de vie personnel, élaboré sur la base d'un diagnostic établi pendant la période d'incarcération avec l'assistance du service de préparation à la réinsertion, en adéquation avec la formation et le savoir-faire des bénéficiaires, ainsi qu'avec les besoins du marché du travail.