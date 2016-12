Approbation de projets à Tan Tan au profit des jeunes diplômés

La Commission provinciale pour le développement durable de la province de Tan Tan a approuvé, jeudi, à l'unanimité, le financement de 55 projets de jeunes diplômés dans le cadre des activités génératrices de revenus, qui s'inscrivent dans le cadre du programme horizontal de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), au titre de l'année 2016.

Le montant total consacré au financement des projets présentés par les associations, les coopératives locales et les sociétés de personnes, dans le cadre des appels à projets, est de l'ordre de 15.880.000 dirhams, dont 11.116.000 dirhams alloués par l'INDH.

Ces projets, qui concernent les secteurs des services, de l’artisanat, des produits du terroir, de l'éducation, les petites industries, le transport, la construction et la restauration contribueront à la création de 281 emplois directs et indirects, au profit de 153 diplômés.

Lors de cette rencontre, présidée par le gouverneur de la province de Tan Tan, Hassan Abdelkhalki, trois projets de développement, inscrits dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural au titre de 2016 (1.085.066 dirhams) et proposés par la Commission locale pour le développement humain de la commune rurale de Tilemzoune, ont été approuvés.

Les membres de la commission ont également approuvé sept projets de développement proposés par la commission locale du développement humain de la commune rurale de Ben Khelil, dont quatre projets ont été approuvés sous réserve, et dont la réalisation nécessitera un coût global de 1.673.000 dirhams, ainsi que trois projets portant respectivement sur l'achat d'un réservoir d'eau en plastique, l'électrification solaire des zones résidentielles, et l'installation d'un système d'égouts sanitaires. L'étude et l'approbation d'autres projets relatifs au pavage et la réfection des rues et à la construction et l'équipement des centres de proximité ont été, toutefois, reportées à une date ultérieure.

Dans une allocution à l’ouverture de cette rencontre, M. Abdelkhalki a souligné que cette réunion vise à insuffler un nouvel élan à l’Initiative nationale pour le développement humain, soulignant que l’approbation des projets de développement requiert la nécessité de respecter les principes de l'INDH et les procédures juridiques définissant son action, en appelant à lancer des projets de développement dans le cadre des activités génératrices de revenus et d’auto-emploi notamment au profit des jeunes et des veuves.

Il a mis l'accent sur la nécessité d'accompagner et de suivre la réalisation des projets proposés, appelant à unifier les efforts des acteurs afin de créer une dynamique économique nouvelle dans la province à travers la création des infrastructures de base susceptibles de promouvoir l'investissement et de contribuer à la stabilité.