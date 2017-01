Approbation de l'acte constitutif de l'UA

La Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des Marocains résidant à l’étranger, à la Chambre des représentants, a adopté à l’unanimité, mercredi à Rabat, le projet de loi portant approbation de l'acte constitutif de l’Union africaine (UA), signé le 11 juillet 2000 à Lomé, et du Protocole additionnel, adopté le 3 février 2003 à Addis-Abeba et le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), et ce en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Salaheddine Mezouar.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la réunion de la Commission tenue en présence également du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Nasser Bourita, M. Mezouar a indiqué que le retour du Maroc au sein de l’UA constitue un événement historique et une consécration de la profondeur africaine du Royaume et de son attachement au continent.