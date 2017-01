Appel au respect des règles d'installation des chauffe-eau

Afin d'éviter les problèmes d'intoxication au monoxyde de carbone lors de l'utilisation des chauffe-eau à gaz, les usagers sont invités à respecter les règles d'installation de ces appareils et suivre une série de recommandations, indiquent jeudi les ministères de l'Intérieur et de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique.

Dernièrement, il a été constaté une multiplication des cas de décès ou d'hospitalisation suite à une intoxication au monoxyde de carbone lors de l'utilisation des chauffe-eau à gaz, soulignent les deux ministères dans un communiqué conjoint, faisant remarquer que ces intoxications sont dues, notamment, à la mise en fonction des chauffe-eau dans des conditions non appropriées telle que l'absence d'une aération suffisante. En effet, l'absence d'un apport continu en oxygène et la non-évacuation des gaz brûlés vers l'extérieur à travers des canalisations appropriées sont à l'origine des accidents, expliquent les deux départements, appelant les usagers à suivre une série de recommandations, à savoir lire la notice technique de l'appareil avant de l'installer et la notice d'emploi, confier l'installation à un professionnel qualifié, ne pas installer le chauffe-eau dans un endroit fermé qui n'est pas bien aéré et installer une canalisation pour l'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur. Le respect de ces recommandations permettra aux usagers de profiter des avantages de ces appareils sans courir de risques, assurent les deux ministères.

Par ailleurs, des commissions provinciales conjointes composées de représentants du ministère de l'Intérieur et celui de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique sont chargées de contrôler les points de vente des chauffe-eau à gaz à l'effet de s'assurer de la conformité de ces appareils avec les normes de sécurité requises, souligne le communiqué, rapporte la MAP.