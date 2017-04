Appel au renforcement de la concertation avec le Congrès américain

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a appelé, mercredi à Rabat, au renforcement du dialogue et de la concertation entre le Parlement marocain et le Congrès américain.

Lors d'une rencontre avec une délégation composée d’assistants de membres du Congrès américain, il a dit aspirer à impulser les relations parlementaires entre le Maroc et les Etats-Unis vers des horizons plus larges de coopération et d'échange de vision sur les questions d'intérêt commun, souligne un communiqué de la Chambre.

Il a, ainsi, salué la solidité et la profondeur des relations historiques unissant le Royaume et les Etats-Unis, notant que les deux pays partagent les mêmes valeurs de démocratie, de liberté, des droits de l’Homme et de lutte contre la violence, l’extrémisme et le terrorisme.

Sur le plan économique, Habib El Malki a mis en exergue l’accord de libre-échange conclu entre les deux pays, soulignant l’importance d’encourager les investissements et de créer des partenariats économiques bilatéraux au service du développement du continent africain.

A cette occasion, il a passé en revue les grandes réformes initiées par le Royaume, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, couronnée par l’adoption de la Constitution de 2011 par le peuple marocain, relevant que le Maroc, qui est dans une phase de développement démocratique, joue un rôle majeur dans la lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, grâce à l’efficacité de ses services de sécurité, précise le communiqué.

De leur côté, les membres de la délégation américaine ont considéré que le Maroc n’est pas uniquement un ami des Etats-Unis, mais un partenaire stratégique aux niveaux régional et africain, saluant la dynamique de la société civile marocaine.

Ils ont également mis en relief les domaines de coopération maroco-américaine, notamment les échanges commerciaux, qui ont connu un développement considérable depuis l’adoption de l’accord de libre-échange.