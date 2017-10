Appel à la mise en œuvre des textes organisationnels de la loi relative à l'artiste

Le bureau national du Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques a appelé à la mise en œuvre rapide des textes organisationnels de la loi relative à l'artiste et aux métiers artistiques et à accélérer la procédure de paiement des droits pécuniaires des artistes. Lors de sa réunion périodique tenue récemment à Rabat, le bureau national a décidé d'organiser une campagne de plaidoirie auprès du gouvernement et du Parlement pour demander l'augmentation des dépenses publiques dans les domaines de la culture, des arts et de la communication au titre de l'année 2018, indique un communiqué du Syndicat.

Pendant la réunion, les participants ont notamment évalué la situation actuelle de la scène artistique, les perspectives de travail du comité mixte avec le ministère de la Culture et de la Communication, ainsi que la poursuite des préparatifs du 7ème congrès national et le renouvellement des structures provinciales du syndicat.

Concernant le retard de paiement des droits pécuniaires des artistes travaillant dans les secteurs du théâtre, du cinéma, des séries télévisées, le bureau national a analysé les mesures prises par le ministère de la Culture et de la Communication, notamment celles adoptées à l'issue de la dernière rencontre entre une délégation du Syndicat avec le ministre de la Culture et de la Communication, soulignant la nécessité d'accélérer les procédures administratives et juridiques de paiement des droits pécuniaires dans les plus brefs délais.

Dans ce contexte, le bureau national a mis l'accent sur la nécessité "de créer un mécanisme institutionnel indépendant pour appuyer le théâtre, promouvoir le secteur, mettre un terme à ce problème chronique qui se répète chaque année, entrave le bon déroulement de la saison théâtrale, influe sur le rendement des troupes de théâtre et sape le développement de leurs capacités", relève le communiqué.

S'agissant du secteur du cinéma et des séries télévisées, les intervenants ont discuté des effets du retard de paiement des droits pécuniaires de plusieurs artistes ou des tranches restantes, exprimant leur vive inquiétude quant à cette situation.

Par ailleurs, le bureau a salué l'esprit positif dont a fait montre le ministre de tutelle lors de leur dernière rencontre, de même que son interaction positive avec le mémorandum revendicatif qui comprend des propositions présentées par le Syndicat, a précisé le bureau national qui a indiqué avoir procédé, dans ce cadre, à la nomination de représentants du Syndicat au sein du comité mixte dont la création avait été convenue avec le ministre.

D'autre part, le bureau national s'est félicité de l'adoption récente par le gouvernement d'un décret relatif à l'octroi et au retrait de la carte professionnelle de l'artiste et d'un décret relatif aux prix de mérite et d'hommage décernés aux artistes et aux créateurs.

De même, le bureau national a lancé la préparation des documents du congrès national, estimant nécessaire de parachever les tâches organisationnelles, de clôturer les assemblées générales des branches provinciales avant le 31 décembre 2017 dans la perspective d'une nouvelle percée organisationnelle du Syndicat avec des structures régionales et nationales efficaces.