Appel à davantage de solidarité pour l'insertion des migrants

Des responsables marocains et européens, en conclave du 20 au 22 novembre à Rabat, ont appelé, lundi, à davantage de solidarité pour l'insertion des migrants et la construction d'une société cohésive. Intervenant à l'ouverture d'une conférence internationale, initiée par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe et la ville de Rabat, sous le thème "Bâtir une communauté inclusive: intégrer les migrants, lutter contre l'extrémisme violent et engager les citoyens", ces responsables ont souligné que la solidarité est "la clé de la cohésion et du bien-vivre ensemble", appelant l'ensemble des élus locaux à œuvrer de concert en vue de réussir les opérations d'insertion des migrants, aussi bien dans les pays d'accueil que de transit.

A ce propos, le 1er vice-président du conseil communal de la ville de Rabat, Lahcen Lamrani, a indiqué que la tenue de cet événement à l'enceinte de l'ISESCO, dans une salle dénommée "la solidarité islamique" revêt une grande symbolique, appelant à davantage de "solidarité dans le traitement de la question de la migration". "Personne ne choisit les conditions de sa vie ou la zone où il naît", a affirmé M. Lamrani, notant que "nous sommes tous obligés de traiter la question de la migration dans une dimension humaine globale qui permettra au migrant, dans les pays d’accueil ou de transit, d'avoir une vie décente".

Insistant sur l'adoption de l'aspect humain dans toutes les politiques relatives aux migrants, M. Lamrani a rappelé que la Stratégie nationale de la migration et d'asile a été précédée par la présentation d'un rapport national réalisé par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) sur la situation des migrants au Maroc.

De son côté, la vice-présidente de la Commission des questions d'actualités du Congrès du Conseil de l'Europe, adjointe au maire de la ville de Strasbourg, Nawel Rafiki-Elmrini, a souligné que "la solidarité est la clé de la cohésion et du bien-vivre ensemble", mettant en avant le rôle de la décentralisation dans le développement de l'action publique, notamment en matière des politiques de migration.

La représentante du Congrès du Conseil de l'Europe a, également, fait savoir que le fait d'"exclure un groupe local de la prise de décision mène à la fragilisation de la société et, par ailleurs, à l’extrémisme et à la radicalisation".

Pour sa part, le chef du bureau du Conseil de l'Europe à Rabat, José Luis Herrero, a souligné que le conseil de l'Europe s'est basé sur trois domaines pour le traitement de la question d'intégration des migrants, à savoir, la démocratie participative, la gouvernance et la démocratie locale et régionale.

Organisée en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le ministère de l'Intérieur et l’Association marocaine des présidents des conseils municipaux (AMPCC), cette conférence vise à permettre l'échange de savoirs et d'expériences pratiques au sujet de l'intégration des migrants, du combat contre l'extrémisme violent et de la participation citoyenne au niveau local.

Elle réunit des élus et des fonctionnaires des villes et municipalités marocaines, ainsi que leurs homologues européens, pour partager leurs expériences comme membres de réseaux internationaux, tels que le programme des Cités interculturelles (ICC) et l'Alliance des villes européennes contre l'extrémisme violent.