Antoine Griezmann : Amoureux discret, il s'affiche avec sa belle Erika

Le couple ne se montre presque jamais. Ils sont ensemble depuis plusieurs années mais ne se montrent presque jamais tous les deux. Antoine Griezmann et Erika Choperena ont fait une rare exception jeudi 20 avril à l'occasion de l'inauguration d'un nouveau restaurant situé dans la banlieue de Madrid, le Malaquita.

Le célèbre footballeur français de 26 ans évoluant à l'Atletico a partagé une courte vidéo sur sa page Instagram sur laquelle on découvre sa charmante compagne – qu'il surnomme sa "petite grosse" – à ses côtés. Tandis que Grizi dégaine son geste fétiche volé à Drake (dans son clip Bling Ring), Erika apparaît avec un verre à la main. Habillée d'une jupe courte rose poudrée et d'une petite veste noire, la jeune maman irradie. Adepte des tenues décontractées, même lorsqu'il est amené à rencontrer la bombe Charlize Theron comme cela a dernièrement été le cas pour le photocall de Fast and Furious 8 à Madrid, Antoine Griezmann n'a pas sorti le look des grands soirs. Sa bonne humeur habituelle était en revanche de la partie.

Papa comblé depuis tout juste un an, Antoine Griezmann n'expose qu'avec parcimonie son adorable petite Mia sur les réseaux sociaux. Après avoir posté une photo à l'occasion de son tout premier anniversaire, la star du ballon rond a récidivé il y a quelques jours. C'est au cours d'une balade au parc et un face-à-face avec les canards que l'ambassadeur Puma, Gillette et Head & Shoulders a une fois encore succombé au charme de sa craquante princesse. Habillée d'une robe rayée, Mia marche déjà. Prochaine étape, initiation au ballon rond avec papa !