Ankara, Téhéran et Bagdad envisagent des mesures de rétorsion contre Kurdistan

La Turquie, l'Iran et l'Irak ont appelé jeudi les autorités du Kurdistan irakien à annuler le référendum d'indépendance prévu lundi, faute de quoi ils envisageraient de se concerter sur des mesures de rétorsion.

Les chefs de diplomatie des trois pays ont tenu une réunion mercredi à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, au cours de laquelle ils ont réitéré leur "opposition sans équivoque au référendum" au Kurdistan irakien, selon un communiqué du ministère turc des Affaires étrangères diffusé jeudi matin.

Les ministres ont décidé "d'exhorter le KRG (les autorités du Kurdistan irakien, ndlr) à renoncer à tenir le référendum", et ont insisté sur "le besoin d'efforts internationaux concertés pour convaincre le KRG d'annuler" le scrutin.

Ils se sont par ailleurs "accordés pour envisager des mesures de rétorsion coordonnés" et souligné leur attachement à "l'intégrité territoriale de l'Irak", poursuit le communiqué.

La quasi-totalité des pays, à l'exception d'Israël, se sont prononcés contre ce scrutin.

L'Iran et la Turquie, eux-mêmes confrontés à des velléités séparatistes sur leur territoire, craignent qu'il ne fasse tache d'huile chez leur propre minorité kurde.

"Le référendum (...) risque de compromettre les gains durement acquis par l'Irak contre" le groupe Etat islamique, et "provoquer de nouveaux conflits dans la région", ajoute le communiqué turc.

Lors d'un discours à la tribune de l'ONU mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde les autorités du Kurdistan irakien: "Ignorer la position claire et résolue de la Turquie sur ce sujet pourrait mener à un processus qui priverait le gouvernement régional du Kurdistan irakien des opportunités dont il bénéficie actuellement", a-t-il déclaré.

L'opposition de la Turquie à l'indépendance du Kurdistan irakien est susceptible de compromettre la viabilité d'un éventuel Etat kurde, notamment parce que le Kurdistan irakien tire ses principales recettes de l'exportation du pétrole qui se fait via un oléoduc débouchant dans le port turc de Ceyhan.

La Turquie, dont la population compte au moins 15 millions de Kurdes, voit d'un mauvais œil toute ébauche d'un Etat kurde même hors de ses frontières, de crainte que l'émergence d'une telle entité ne galvanise la quête d'autonomie des séparatistes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le sud-est du pays où le conflit a coûté la vie à plus de 40.000 personnes depuis son déclenchement en 1984.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite a appelé mercredi Massoud Barzani, président du Kurdistan irakien, à ne pas tenir de référendum sur l'indépendance de la région autonome pour éviter de "nouvelles crises".

"Compte tenu de la situation que traverse actuellement la région (le Moyen-Orient, ndlr) et des dangers auxquels elle fait face, et afin d'éviter de nouvelles crises (...), l'Arabie saoudite compte sur la sagesse et l'expérience du président Massoud Barzani pour ne pas tenir le référendum sur l'indépendance du Kurdistan", a déclaré un porte-parole saoudien.

"L'Arabie saoudite appelle les parties concernées à engager un dialogue pour servir les intérêts du peuple irakien dans son ensemble", a ajouté le porte-parole, cité par l'agence officielle SPA.

Si la majorité des Kurdes se trouvent en Turquie, quelque six millions vivent en Iran où des heurts épisodiques opposent les forces de sécurité à des rebelles issus de cette minorité. Un soulèvement kurde durement réprimé avait suivi la révolution islamique de 1979.