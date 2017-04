Angelina Jolie: Comment elle a gardé secrète sa romance avec un homme d'affaires anglais

Si sa séparation avec Brad Pitt est encore fraîche dans les mémoires, Angelina Jolie ne compte pas attendre éternellement avant de retrouver l'amour. Selon plusieurs publications américaines, c'est justement déjà chose faite. Depuis quelques semaines, des rumeurs courent en effet sur la prétendue relation qu'a nouée la comé-dienne avec un mystérieux homme d'affaires britannique rencontré via un couple d'amis communs, alors qu'elle était encore mariée à Brad Pitt. A une période où les moindres faits et gestes de la star sont scrutés par une horde de paparazzis, comment Angelina Jolie fait-elle pour garder sa relation secrète?

En effet, depuis l'arrivée de ces rumeurs, pas une information tangible n'a filtré quant à l'identité du nouveau compa-gnon de l'actrice ou au nombre de leurs rencontres. Selon une source proche d'Angelina Jolie, cela est principalement dû aux précautions que prend la star pour rencontrer le nouvel homme de sa vie. « Angelina fait ce qu'elle peut pour entrete-nir une romance secrète avec un nouvel homme, explique la source à Hollywood Life. Angelina et son nouveau compagnon se sont déjà retrouvés secrètement dans la propriété de Malibu où vit l'actrice depuis sa séparation avec Brad». L'héroïne de Tomb Raider profiterait des moments où Brad Pitt se charge de la garde de leurs six enfants pour organiser ces rencontres secrètes. «Tous les rendez-vous roman-tiques d'Angelina ont eu lieu derrière des portes closes… toujours au sein de la rési-dence, jamais en public ». L'actrice trouve-rait ces dîners nocturnes romantiques et excitants.

A en croire la source du magazine, les rencontres entre l'actrice et l'homme d'affaires ont désormais lieu dans le quar-tier huppé de Los Angeles où Angelina Jolie a emménagé depuis quelques jours. Il faut dire que la propriété a largement de quoi accueillir un unique invité. L'ancienne maison de Cecil B. DeMille compte en effet 6 chambres et 10 salles de bain réparties sur une surface de 1000 mètres carrés ainsi qu'une magnifique piscine, trônant au beau milieu d'un jardin de 8000 mètres carrés. Tout cela, Angelina Jolie se l'est acheté pour la modique somme de 23 millions de dollars. A ce prix-là, il n'est pas impos-sible d'imaginer que la star se soit égale-ment offert une entrée secrète ou un tunnel sous-terrain afin que son nouveau compa-gnon puisse la rejoindre sans pour autant éveiller l'attention des paparazzis regrou-pés devant la propriété.