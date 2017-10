Amélioration du PIB du tourisme en 2016

Selon le Haut-commissariat au plan (HCP), l’arrêté du compte satellite du tourisme pour l’année 2016 a fait ressortir une augmentation du Produit intérieur brut (PIB) dégagé par l’activité du secteur du tourisme, de l’ordre de 5% au lieu de 2,8% en 2015, avec une contribution en accroissement continu de la consommation du tourisme interne et émetteur.

Dans une note rendue publique récemment, l’organisme public a relevé que la consommation intérieure du tourisme s’est établie à 114,8 milliards de dirhams en 2016 au lieu de 110,3 milliards en 2015, en augmentation de 4,1%. Cette évolution est le résultat de l’accroissement de 2,5% de la consommation intérieure du tourisme récepteur passée de 75,4 milliards de dirhams en 2015 à 77,3 milliards en 2016 et de 7,4 % de la consommation du tourisme interne et émetteur passée de 34,9 milliards de dirhams en 2015 à 37,5 milliards en 2016, a expliqué le HCP.

Dans ces conditions, la part du tourisme récepteur dans la consommation intérieure s’est située à 67,3% en 2016 au lieu de 68,4% en 2015 et 73,4% en 2010. Celle du tourisme interne et émetteur a atteint 32,7% en 2016 au lieu de 31,6% en 2015 et 26,6% en 2010.

La production du secteur du tourisme a été ainsi de 100,8 milliards de dirhams en 2016 au lieu de 96,1 milliards en 2015 avec un taux d’accroissement de 4,9%. La valeur ajoutée est passée de 50,2 milliards en 2015 à 52,9 milliards dirhams en 2016 avec une croissance de 5,3% par rapport à l’année précédente.

Compte tenu de l’augmentation de 4,1% des impôts nets de subventions sur les produits touristiques, le PIB du tourisme s’est, au total, accru de 5% se chiffrant à 66,9 milliards de dirhams en 2016 après 63,7 milliards en 2015. Sa contribution au PIB national, en baisse continue depuis 2010, a connu une légère hausse pour se situer à 6,6% en 2016 après 6,5% en 2015.