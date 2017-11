Amélioration de l'activité industrielle en octobre

L'activité industrielle aurait connu une amélioration en octobre 2017 dans l'ensemble des branches d'activité, estime Bank Al-Maghrib (BAM).

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture d’octobre menée par BAM, font globalement ressortir une amélioration, d’un mois à l’autre, de la production et du Taux d’utilisation des capacités (TUC), rapporte la MAP.

Par branche, la production se serait améliorée dans la chimie et parachimie, l’agro-alimentaire et dans le textile et cuir, et aurait en revanche baissé dans la mécanique et métallurgie, montre l’enquête menée auprès d’un échantillon de près de 400 entreprises industrielles.

Dans ces conditions, le TUC aurait marqué une légère amélioration, s’établissant à 62%, explique la Banque centrale.

Pour ce qui est des ventes, elles auraient progressé dans l’agroalimentaire et dans la mécanique et métallurgie et stagné dans la chimie et parachimie et dans le textile et cuir, relève l'enquête, précisant que par destination, les ventes locales se seraient accrues dans l’ensemble des branches à l’exception de la mécanique et métallurgie où elles auraient stagné.

S’agissant des exportations, elles auraient connu une hausse pour l’agro-alimentaire et la mécanique et métallurgie, une baisse pour la chimie et parachimie et une stagnation pour le textile et cuir, ajoute la même source.

Concernant les commandes, elles auraient progressé dans toutes les branches d’activité à l’exception de la mécanique et métallurgie où elles auraient stagné, estime BAM, notant que le niveau du carnet de commandes aurait été inférieur à la normale dans l’ensemble des branches, hormis la chimie et parachimie où il aurait été à un niveau normal.

Les résultats de l'enquête montrent également que pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent globalement à une hausse de la production et des ventes, ajoute la Banque centrale.