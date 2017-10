“Alpha Nour” pour la lutte contre l'analphabétisme au profit des artisans

Le ministère de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire a lancé, lundi à Rabat, une application baptisée "Alpha Nour" dédiée à la formation à distance dans le domaine de la lutte contre l'analphabétisme au profit des artisans.

Cette initiative a pour objectifs d'élargir le champ du programme d'alphabétisation fonctionnelle à travers l'élaboration d'un système d'informatique consacré aux artisans qui ne peuvent pas suivre des cours d'alphabétisation, compte tenu de la nature de leur travail.

Selon un document expliquant cette nouvelle composante, il est possible de télécharger cette application nommée "Alpha Nour", qui comporte des textes, des vidéos, des activités ainsi que des dessins animés, outre des exercices, sur les ordinateurs ou les smartphones via le service "Google Play", notant que cette application peut être utilisée à tout moment sans pour autant être connecté.

Ce système, mis en place par l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme (ANLCA), en partenariat avec l’Union européenne (UE), vise à développer les compétences des artisans dans les domaines de la lecture, de l'écriture et du calcul, tout en élargissant le champ du programme d'alphabétisation fonctionnelle et à leur permettre de s'adapter au monde numérique et au développement technologique.

La lutte contre l'analphabétisme en milieu professionnel permettra d'améliorer les produits, protéger le consommateur et garantir un environnement sain au travail, a soutenu la secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Jamila El Moussali, ajoutant que la qualité demeure le critère fondamental pour promouvoir la compétitivité internationale et la commercialisation des produits. Plus de 10 cadres relevant du secrétaire d’État et de l'ANLCA ont été formés afin de gérer cette application.