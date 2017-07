Allez les Rouges ! Vivement la confirmation et la qualification

Le Wydad donnera la réplique, samedi soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à son homologue zambien de Zanaco United, et ce, pour le compte de l’ultime journée de la phase de poules (groupe D) de la Ligue africaine des clubs champions.

Un match décisif pour les Rouges qui ne devrait obéir qu’à une seule équation : la victoire s’entend, s’ils veulent éviter l’opération de la calculette. Avec 9 points au compteur, les Casablancais sont deuxièmes du classement derrière les Zambiens (11 pts), tandis que les Egyptiens d’Al Ahly troisièmes avec 8 unités, sont bien partis pour porter leur capital à 11 points au cas où ils surclasseraient samedi, au stade Borj Al Arab à Alexandrie, les Camerounais de Coton Sport qui ferment la marche.

L’entraîneur du WAC, Houcine Ammouta, se dit confiant et croit à fond en ses protégés qui affichent un moral au beau fixe d’autant qu’ils restent sur deux victoires d’affilée en cette C1 continentale devant le National du Caire à Casablanca et Coton Sport à Garoua. Dans ce cadre, il a fait savoir qu’il comptera sur les mêmes éléments qui avaient affronté la formation camerounaise, appelés à saisir les moindres opportunités pour se défaire d’un adversaire invincible après cinq sorties.

En l’absence donc des joueurs étrangers cadres du club, Fall, Ondama et Jebbor, on aura droit à une équipe remaniée qui ne manquera certainement pas de se donner à fond en vue d’atteindre l’objectif escompté. D’autant plus qu’elle sera soutenue par un grand nombre de spectateurs, sachant que 45.000 billets ont été mis en vente.

Il y a lieu de signaler que la rencontre WAC-Zanaco sera sifflée par un trio d’arbitrage sud-africain conduit par Daniel Frazer Bennett, secondé par Zakhele Thusi Siwela et Johannes Sello Moshidi.

Le Wydad, demi-finaliste lors de la précédente édition de la Ligue des champions et qui s’est préparé tout au long de cette semaine au Complexe Mohamed Benjelloun à Casablanca, aspire à franchir ce cap pour hériter au tour suivant de l’un des deux qualifiés du 3ème groupe, à savoir les Tunisiens de l’Espérance ou les Sud-Africains de Malelodi Sundowns, champions sortants.

A propos des matches des quarts de finale, ils se joueront en aller et retour respectivement les 8, 9, 10 septembre et les 15, 16, 17 dudit mois. Dates également arrêtées pour les quarts de la Coupe de la CAF, concours dans lequel est engagé le FUS qui devait accueillir, vendredi au stade Moulay El Hassan à Rabat, l’équipe nigériane de Rivers United (6ème journée du groupe A).