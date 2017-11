Allez les Rouges ! Le WAC si près du sacre

L’heure de vérité a sonné pour le Wydad qui sera, ce soir à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, à la rude épreuve du National du Caire pour le compte de la finale retour de la Ligue africaine des clubs champions.

Un match à grand enjeu pour ne pas dire de toute une carrière pour bon nombre de joueurs qui, au vu de leur âge, risquent de ne pas avoir cette opportunité une nouvelle fois. Match capital, bien loin d’être gagné d’avance pour les Rouges en dépit du probant nul, un partout, ramené il y a une semaine du côté du stade Borj Al Arab à Alexandrie.

Conscientes de l’âpreté de la tâche, toutes les composantes du Wydad sont décidées à ne pas rater cet ultime acte en vue de renouer avec une consécration qui les nargue depuis un quart de siècle. Ce qui est beaucoup, voire trop pour un club catalogué parmi les grosses cylindrées du continent.

Pour préparer ce choc qui sera sifflé par le referee gambien Bakary Papa Gassama qui a officié lors du précédent Mondial 2014 et sera également présent lors du prochain en Russie, le WAC a choisi Rabat pour peaufiner les ultimes réglages loin de toute pression et dans une ambiance bon enfant. Tout le groupe se dit prêt pour ce choc où concentration et méfiance doivent aller de pair, où les joueurs sont sommés de se donner à fond et de saisir la moindre occasion en vue d’atteindre l’objectif escompté par l’ensemble du public wydadi qui a vu de toutes les couleurs pour obtenir le fameux sésame d’accès au stade.

Ce qui est sûr, c’est que l’équipe égyptienne ne manquera pas de jouer son va-tout et ce ne sont pas les absences de quelques cadres de l’équipe, dont le latéral Maaloul, qui perturberont les schémas tactique du coach Hossam El Badry. Ce dernier a indiqué que l’explication sera difficile mais qu’il a bien étudié le Wydad qui, d’après lui, va produire du jeu et laisser donc des espaces à exploiter par ses protégés. Ce qui n’est pas si sûr.

Pour l’entraîneur du Wydad, Houcine Ammouta, Al Ahly version 2017, il le connait fort bien après l’avoir joué à trois reprises dont deux en phase de poules et une lors de la finale aller. Pour ce quatrième face-à-face, le WAC, privé des services de son attaquant Mohamed Ounajem, devra faire avec cette donne et Ammouta, en fin tacticien, a certainement sa petite idée en tête en vue de combler cette absence. Il a affirmé à ce propos qu’ «Ounajem est un joueur important dans l’équipe et sa présence nous aurait été d’un grand apport. Sauf que nous avons d’autres cartouches et le joueur qui le remplacera sera lui aussi une force de frappe et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’afficher une crainte excessive quant à ce forfait».

L’optimisme et la détermination demeurent les maîtres mots dans le camp wydadi. C’est un WAC serein et seigneurial que l’on aimerait voir ce soir sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V, sans aucun doute noir de monde, étant donné que la partie se jouera à guichets fermés. A cet effet, la FRMF qui s’est chargée de l’organisation et de la billetterie pour ce match a demandé aux supporters ne disposant pas de ticket de ne pas se rendre au stade afin d’éviter tout débordement qui risque de gâcher cette finale suivie un peu partout dans le monde et rehaussée par la présence de personnalités de premier ordre de la FIFA et de la CAF. Bref, les fauteurs de trouble et les surexcités sont priés sinon à se tenir à carreau du moins à se faire les plus discrets possible. Car il y va de l’image du football marocain et d’une certaine candidature d’organisation du Mondial 2026.