“Alien : Covenant” en tête du box-office

Le sixième volet de la saga créée par Ridley Scott, "Alien: Covenant", a coiffé les "Gardiens de la galaxie 2" au poteau au box-office nord-américain ce week-end, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Suite de "Prometheus" (2012), qui évoquait pour la première fois les origines de l'Alien et rompait avec la chronologie des quatre premiers films, "Alien: Covenant" a enregistré, de vendredi à dimanche, 36 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et au Canada.

Des terriens loin de chez eux, une héroïne principale, mais surtout le Xénomorphe, créature extraterrestre effrayante, les ingrédients habituels de la recette ont, encore une fois, fonctionné et ce sixième volet a déjà franchi, comme tous ses prédécesseurs, le seuil des 100 millions de dollars de recettes au niveau mondial, selon le site spécialisé Box Office Mojo.

Le film n'a cependant battu que d'un cheveu celui qui l'a précédé en tête du box-office nord-américain ces deux dernières semaines, "Gardiens de la galaxie 2", qui a amassé 35 millions de dollars aux guichets d'Amérique du Nord ce week-end. L'équipe d'aventuriers de l'espace a franchi la barre des 300 millions de dollars de chiffre d'affaires aux Etats-Unis (301,8), et affiche 732 millions de dollars de recettes au niveau mondial, selon Box Office Mojo.

Loin de la science-fiction et des blockbusters survitaminés, la comédie romantique "Everything Everything", centrée sur une jeune fille souffrant d'un déficit immunitaire combiné sévère, a effectué un démarrage remarqué, avec 12 millions de dollars de recettes.

Le film s'en tire mieux qu'un autre long-métrage destiné au jeune public, "Journal d'un dégonflé: un looong voyage", quatrième déclinaison cinématographique de la bande dessinée à succès de Jeff Kinney, qui n'arrive qu'en cinquième position (7,2 millions de dollars), derrière "Larguées" (7,6), quatrième.