Ali Bey, un destin extraordinaire bientôt au cinéma

Espion de génie, orientaliste, astronome, philosophe, aventurier... il fut un personnage de légende du XIXème siècle, adulé des cours royales de l'époque. Le destin extraordinaire de Domingo Badia y Leblich, alias Ali Bey el-Abbassi (1767-1818), sera bientôt porté à l'écran par le cinéaste marocain Souheil Ben Barka, figure du cinéma africain qui signe là, à 74 ans, son grand retour après une quinzaine d'années d'absence.

"C'est étonnant, mais aucun film n'avait encore été jamais tourné sur Ali Bey", explique à l'AFP M. Ben Barka, entre deux prises du tournage de son futur long-métrage, "Le songe du calife". "Des producteurs espagnols étaient venus il y a des années me proposer de faire un film sur ce mystérieux personnage", raconte-t-il. "J'avais lu son récit de voyage au Maroc. Le livre m'était tombé des mains. C'était une succession de banalités sur sa vie à la cour du sultan!". "Ce n'est que plus tard que j'ai découvert la vie de roman de cet espion mandaté par l'Espagne de Charles IV pour renverser le sultan", confie le cinéaste.

Catalan de naissance, officier de l'armée espagnole, Badia parlait cinq langues, était philosophe et astronome, et "subjugua les grands savants de l'époque, à Paris comme à Londres", explique à l'AFP Christian Feucher, auteur du livre "Ali Bey, un voyageur espagnol en terre d'islam" (chez L'Harmattan). Il charma Chateaubriand lors de leur rencontre en Egypte, et fut en 1807 l'un des premiers Européens à se rendre à La Mecque, "cinquante ans avant le fameux Richard Burton", souligne M. Feucher. Il était "ambitieux, courageux et cultivé. Il se voyait d'abord explorateur.

Avant de changer ses plans, et de vouloir devenir sultan à la place du sultan au Maroc", où il jouira d'une "aura extraordinaire". "C'était un séducteur, personne ne pouvait lui résister", renchérit M. Ben Barka. Il mourut en Syrie, sur le chemin d'un nouveau pèlerinage à La Mecque, "empoisonné par sa maîtresse Lady Hester Stanhope, une aristocrate britannique convertie à l'islam et devenue prophétesse messianique en pays druze (une partie du Liban et de la Syrie actuels Ndlr), qui ne supporta pas d'apprendre que son héros était un espion", selon le réalisateur. Il serait plutôt mort de la dysenterie, malgré un remède à base de rhubarbe torréfiée prescrit par un médecin français de Damas, assure de son côté M. Feucher. C'est Talleyrand, alors diplomate en chef de l'empereur Napoléon, qui avait eu l'idée de sa couverture: celle d'un prince Abbasside, né en Syrie, élevé en Europe, dont le père fut pourchassé par les Ottomans.