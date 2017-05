Ali Al Ahrach remporte le GP SM le Roi Mohammed VI

Le cavalier Ali Al Ahrach a remporté le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI, dimanche à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat, dans le cadre du Concours officiel de saut d'obstacles, organisé par la Garde Royale, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Al Ahrach montant "Africa Capital Fiston" a réalisé un parcours sans-faute en 81sec 83/100e. La deuxième place est revenue à Leina Benkhraba sur "Orcchis Courcelle" (84.89/4 points de pénalité) suivie de Youssef Salmeron sur "Herald Van't Ruytershof", auteur d'un temps de 87.74 (4 points de pénalité).

Plutôt dans la journée, le cavalier Majid Djaidi a remporté le Prix SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan. Djaidi, montant "Africa Capital Quanthara", a terminé premier de cette épreuve disputée en deux manches (qualificative juniors), et à laquelle 48 cavaliers ont pris part, en accomplissant un parcours sans-faute en 22sec96/100è. Farid Amnzar, montant "Ribambelle D’Eglefin", a occupé la deuxième place (sans faute en 23.05), alors que le Commandant Omar Assili, avec "Charmentino", auteur d’un sans-faute en 24.13, complète le podium.

En revanche, le cavalier Ahmed Tidjani, montant "Jenco Des Isles", s'est adjugé le Prix SAR la Princesse Lalla Salma. Tidjani s'est imposé dans cette épreuve CSO3* (1.15m) réservée aux amateurs (qualificative seniors B) et disputée en deux manches avec la participation de 88 cavaliers, en accomplissant un parcours sans-faute en 18sec.79/100è, devançant Moulay El Ghali Hamdouchi sur "Cyniquez Z", auteur lui aussi d'un sans faute en 18.94. Avec un sans-faute en 19.04, Ismaïl Elmarrasse, montant "Aimee De Berni" s'est contenté de la 3ème place.

Quant au cavalier Abdelkader Maamar, il a remporté le Prix SAR le Prince Moulay Rachid en terminant premier de cette épreuve qualificative critérium (1,25m), disputée en une manche, en 58min 24sec. Montant "Miss Maroc Télécom", il a devancé Amine Bennis sur Oleron Latour (62.05) et Adam Redouane sur UPSA de SOPH'LOR (65.65).

Disputé également lors de cette dernière journée, le Prix SAR la Princesse Lalla Khadija a été remporté par Walid Redouane, montant "Altesse Des Ailes". Il s'est adjugé cette épreuve CSO3* (1.15m), qualificative cadet et disputée en deux manches avec la participation de 35 cavaliers, en bouclant le parcours en 17sec88/100è sans commettre la moindre faute. Il a devancé Sami Cherkaoui sur "Paco Du Jacquet" (sans-faute en 18.55), alors que la 3ème place a été décrochée par Rayan El Ouarzazi et son cheval "Tamara", auteurs d'un sans-faute en 18.57. Au total, 15 épreuves ont été disputées lors de ce rendez-vous sportif de trois jours, qui a réuni différents clubs affiliés à la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE).

Parmi les épreuves programmées dans le cadre de cette édition figuraient le Prix Feu SM Hassan II, le Prix SAR la Princesse Lalla Meryem, le Prix SAR la Princesse Lalla Asmaa, le Prix SAR la Princesse Lalla Hasnaa, le prix Feue SAR la Princesse Lalla Amina, le Prix Feue SAR la Princesse Lalla Fatima Zahra, les Prix des Forces Armées Royales, de la Garde Royale, de la FRMSE et de la Fédération Royale marocaine de polo.