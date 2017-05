Alger en flagrant délit d’imposture

L’Algérie qui dément tout soutien militaire au Polisario fournit à celui-ci des armes et même des hommes.

Un document rendu public par l’agence centrale américaine de renseignements (CIA) vient de révéler que l’Algérie avait, durant les années 80, équipé les milices du Polisario de radars sophistiqués capables de détecter les trajectoires des avions de chasse marocains.

Un radar de marque «Thin Skin B» a, été installé en 1984 dans le camp numéro 1, à proximité des frontières marocaines, pour renforcer deux autres installations modernes de surveillance mises en place dans la même zone en 1983, soit deux radars sophistiqués de type «Spoon Rest», indique le document américain.

L’analyse de l’agence américaine affirme que ces équipements de surveillance sophistiqués ont donné aux miliciens du Polisario la capacité de contrôle et de transmission d'avertissements aux avions de chasse marocains, chaque fois qu’ils effectuaient des missions de reconnaissance dans la zone.

L’installation de ces équipements hautement sophistiqués à proximité des frontières marocaines montre également que les services algériens assuraient la formation des miliciens et s’occupaient de l’entretien du matériel. Ce qui signifie que les services qui dirigeaient les attaques des séparatistes contre les Forces Armées Royales, étaient directement aux commandes.

Le document de la CIA vient donc apporter une nouvelle preuve de l’implication directe des différents services et de l’armée algérienne dans le conflit artificiel créé par ce pays autour du Sahara marocain.