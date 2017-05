Alain Delon prépare son dernier film

L'acteur français Alain Delon a annoncé vendredi, à l'occasion d'une cérémonie en son honneur au Festival international du film policier de Liège, qu'il se préparait à faire un "dernier film" à 81 ans, a rapporté l'agence belge Belga. L'acteur a évoqué un tournage à venir à l'automne avec le réalisateur Patrice Leconte. "Ce sera mon tout dernier film car, comme un boxeur qui ne veut pas faire le combat de trop, je souhaite ne pas faire le film de trop", a précisé l'acteur, selon Belga. Lui qui n'a pas tourné au cinéma depuis "Astérix aux Jeux Olympiques" en 2008, a expliqué qu'il souhaitait arrêter après avoir tourné au théâtre avec sa fille. "Je venais de réaliser la plus belle chose au monde, jouer avec ma fille et accepter une tournée, ce que j'avais toujours refusé. Lui donner la réplique dans un rôle où elle domine son propre père fut le plus grand bonheur de ma vie", a-t-il déclaré en prélude à la remise d'un Big Up d'honneur au festival liégeois, toujours selon Belga.

Lors d'un entretien au journal télévisé de la RTBF vendredi soir, Alain Delon a souligné que sa préférence allait au théâtre "parce qu'il y a le contact avec le public". Le lauréat du César du meilleur acteur pour "Notre histoire" de Bertrand Blier en 1985 a expliqué à la télévision belge ne pas attacher trop d'importance aux trophées. "Pour qu'un public vous suive 50 ou 60 ans, il faut vraiment qu'il vous aime et qu'il y gagne quelque chose", a-t-il observé.