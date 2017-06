Al Maliky représentera le Maroc au CAA à Tlemcen

L’athlète Achraf Al Maliky de l‘Association Ouled Abdoun représentera le Maroc à la 13ème édition des Championnats d’Afrique juniors d’athlétisme (CAA) qui aura lieu à Tlemcen en Algérie en cette fin de semaine.

Achraf Al Maliky, vainqueur lors de plusieurs manifestations et meeting nationaux et internationaux, détenteur du meilleur chrono national junior sur 800 mètres avec 1minute et 47 secondes, défendra les couleurs nationales lors de ce tournoi continental aux côtés de 22 autres athlètes (14 garçons et 08 filles). Pour rappel, l'Association Ouled Abdoun d'athlétisme est une association sportive qui dispose des cadres administratifs et techniques de haut niveau. La conjugaison des efforts de tous les membres du bureau dirigeant a donné un certain nombre d’athlètes qui ont représenté le Maroc lors de meetings continentaux et internationaux. Toutefois et bien que le bureau dirigeant ait une vision et une stratégie de travail conformément à un programme ambitieux, l’association souffre de problèmes d’ordre financier et logistique, ce qui nécessite l’intervention des sponsors qu’ils soient publics, semi-publics ou privés afin de promouvoir l'athlétisme et d’améliorer la situation des athlètes.





Les athlètes retenus



Vingt-quatre athlètes représenteront le Maroc aux 13es Championnats d'Afrique juniors d’athlétisme, indique la Fédération Royale marocaine d'athlétisme (FRMA).

Il s'agit de Bouriga Aimane (110m haies), Anouar El Aoufi (400m), Ismail Manyani, Hammi Oussama, El Hachimi Sara (400m haies), El Maliky Achraf, Benkassem Khadija (800m), Akankam Hicham, El Bouhali Imane (1500m), Outalha Mouhcine (5000m) et Benzahra Abdelkrim (3000m steeple).

Figurent aussi sur la liste Khoua Mouhcine, Zakour Soufiane, Bouhila Abdelouahed, El Louke Maryam, Ajellal Zaineb (saut en longueur), Zakour Soufiane, El Louke Maryam (triple saut), Chachi Mohamed (disque/poids), Araba Walid, Addi Samira (lancer du marteau), Zaroual Ayoub, Bouaoud Soukaina (marche) et Fatima Zahra Alaoui (saut en hauteur).