Al-Khelaïfi à Alves Un grand message pour tout le monde

"Vous avez choisi notre club, c'est un grand message": En s'adressant ainsi à sa nouvelle recrue Dani Alves, présenté mercredi à la presse, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi confirme que le latéral brésilien est un signal fort envoyé à la concurrence en Europe et aux autres joueurs approchés au mercato.

Nasser Al-Khelaïfi (président du Paris SG): "Merci à eux deux (Antero Henrique, directeur sportif du Paris SG, et l'ancien joueur Maxwell, qui a intégré la direction du club, ndlr) pour le travail fait, je suis très heureux de présenter notre champion. Merci beaucoup Dani d'avoir choisi notre club, vous avez eu beaucoup d'opportunités mais vous avez choisi notre projet, c'est un grand message pour tout le monde. Nous avons l'ambition de gagner beaucoup de trophées, de gagner, tout le monde le sait, la Ligue des champions, c'est notre grand rêve. Avec votre expérience, votre très fort caractère, votre ambition, je suis très confiant quant à la possibilité de gagner ensemble".

Dani Alves (latéral droit international brésilien, nouvelle recrue du Paris SG): "Notre but est de gagner la Ligue des champions, nous sommes en train de montrer une grande équipe, très forte. C'est l'objectif que nous nous fixons, et ce qu'on fera sur le terrain sera le reflet de la famille qu'on va construire. (...) J'aime faire l'histoire et ce club n'a pas encore obtenu ce titre, et j'aime les grands objectifs, les objectifs spéciaux et ambitieux et tout cela fait que je suis ici."

Dani Alves: "C'est un grand plaisir de jouer dans un club de grand niveau comme le Paris SG et je pense que nous pouvons faire de ce club quelque chose de très grand, pour que les gens ne pensent pas qu'on est venu (à Paris, ndlr) parce que Paris est une très belle ville ou parce que c'est la ville de l'amour. Ça peut être la ville de l'amour et du foot (...), je suis là pour apporter ma contribution pour que le club soit à la hauteur de cette ville."

Dani Alves: "J'avais non seulement l'intérêt de Manchester City mais également d'autres clubs anglais (...), il y avait un projet très intéressant aussi, j'ai discuté avec les gens responsables de Manchester City. (...) J'ai des amis ici, ma femme aime la ville ici, c'est ce qui fait que j'ai changé d'avis. (...) Si Guardiola (l'entraîneur de Manchester City, ex-coach d'Alves à Barcelone, ndlr) s'est senti lésé, je m'en excuse, je demande pardon, si Manchester City s'est senti gêné je demande pardon aussi mais je prends mes responsabilités."

Nasser Al-Khelaïfi: "Au mercato, on a de grands projets. On a ici notre premier joueur qui est un grand champion mais les autres arrivent, le mercato ne se termine qu'au 31 août. Aurier? On a maintenant trois joueurs qui sont au même poste (de latéral droit, avec Alves et Meunier, ndlr), il y a quelques joueurs je pense qui vont partir mais ce sera la décision d'Antero et de l'entraîneur."

Daniel Alves: "Je suis venu ici pour jouer avec (Verratti, ndlr), s'il part, pourquoi je suis venu? J'espère qu'il pourra nous aider à réaliser ce rêve (de gagner la Ligue des champions, ndlr)."

Dani Alves: "La grande différence entre la 'Juve' et le PSG, ce sont les ambitions et surtout l'organisation. Sur le drapeau de mon pays, il est écrit 'Ordre et progrès'. On ne peut progresser qu'avec de l'ordre et je pense qu'à Paris il y a l'ordre pour progresser."