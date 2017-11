“Al-Arabiya”, une nouvelle revue spécialisée voit le jour

Une nouvelle publication scientifique dédiée à la recherche en sciences juridiques, économiques et sociales vient de voir le jour. Cette nouvelle publication, dénommée « Revue Al-Arabiya des études juridiques, économiques et sociales », est dirigée par Mohamed Boujnoun, professeur de droit public à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (Université Hassan I à Settat).

Plusieurs thèmes ont été abordés dans le premier numéro de ladite revue. Il s’agit notamment de la participation politique de la femme dans le cadre de la Constitution 2011 (Benkassem Hanane), les mesures de mise en œuvre et de réalisation des objectifs du développement durable au Maroc (Najib Hijjioui), la spécificité des délits et des contraventions douaniers à la lumière de la législation marocaine (Mohamed Boujnoun et Karim Saboujni), le cadre juridique de la cybercriminalité (Soumia Akkour), l’entretien comme outil d’évaluation (Tahour Abdelaziz et Karam Said), ou encore le nouveau grade d’éméritat en Algérie : excellence académique ou ambiguïté à l’échelle internationale (Abdessalam Salmi).

Dans le deuxième numéro, on trouve également différents thèmes tels que les banques participatives (Ahmed Ghallouch), les méthodes d’évaluation fiscale du fonds de commerce (Touili Karima), la diversité genre dans les conseils d’administration et performance des entreprises marocaines (Karam Said et Tahour Abdelaziz), ou encore l’héritage colonial : genèse de la position algérienne vis-à-vis de l’intégrité territoriale du Maroc (Belyassia Ahmed).

Il convient de rappeler que le troisième numéro de cette revue scientifique sera publié dans les prochains jours.