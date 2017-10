Al Ahly fixe le jour et l’heure de la finale 2017 de la Ligue des champions

L’équipe égyptienne d’Al Ahly a fixé le jour et l’heure de la finale de l’édition 2017 de la Ligue des champions. C’est officiel, la partie aura lieu samedi prochain à partir de 18h00 au stade Borj Al Arab au Caire, lit-on sur le site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com.

Le WAC, attendu dans les prochaines heures au Caire avant de regagner Alexandrie, sait fort bien à quoi s’attendre devant une formation égyptienne qui a adressé une requête aux autorités locales en vue d’augmenter le nombre maximum de spectateurs. Al Ahly espère être poussé par 80.000 spectateurs au lieu des 60.000 autorisés jusqu’ici.

Pour cette finale aller, le WAC devra faire sans Amine Attouchi, suspendu, et qui devrait être remplacé par Salaheddine Saïdi qui avait débuté sa carrière avec le KACM comme arrière central. Lors de la demi-finale retour face à l’USMA, il a prouvé qu’il était capable d’occuper ce poste et de pouvoir s’en tirer à bon compte.

Quant aux autres joueurs, il y a lieu de signaler l’éventuel retour de Jamal Aït Idir et Anas Al Asbahi qui pourraient être opérationnels samedi prochain. Et la présence de l’un de ses deux médians aux côtés de Brahim Nekkach ne pourrait être que bénéfique pour l’équipe qui aura à négocier sans dégâts sa première sortie en vue d’aborder la seconde dans de bonnes dispositions. A propos de ce match retour (3, 4 ou 5 novembre), et comme nous l’avons souligné dans notre édition d’hier, le WAC est en droit de pousser un ouf de soulagement puisqu’il aura à accueillir Al Ahly au Complexe sportif Mohammed V dont la fermeture pour la suite des travaux de réfection a été reportée.

Par ailleurs, cette première manche de la finale de la Ligue des champions sera le septième face-à-face entre le Wydad de Casablanca et le National du Caire. Al Ahly s’était imposé à deux reprises contre trois nuls, alors que l’unique victoire du WAC remonte à la toute dernière confrontation de la phase de poules (deux buts à zéro).

Bien entendu, le palmarès d’Al Ahly est plus copieux avec dix finales de Ligue des champions disputées avec 8 titres à la clé remportés en 1982, 1987, 2001, 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013. Les finales perdues remontent aux éditions de 1983 et 2007 face respectivement à Asante Kotoko du Ghana et à l’Etoile du Sahel de Tunisie.

Lors des finales disputées, Al Ahly compte, à domicile, 6 victoires, contre 3 nuls et 1 défaite, alors qu’à l’extérieur, le club égyptien s’était imposé deux fois contre sept issues de parité et une seule défaite.

En ce qui concerne le Wydad, il prendra part à sa troisième finale de la C1 continentale après celle gagnée en 1992 contre Al Hilal du Soudan et celle perdue en 2011 face à l’Espérance de Tunis.

Sur quatre matches comptant pour la finale, les Rouge et Blanc comptent une victoire et un match nul à domicile et une défaite et un nul à l’extérieur.