Al Ahly et le Wydad en finale de la Ligue des champions

Al Ahly s'est qualifié dimanche pour la finale de la Ligue des champions d'Afrique en assommant les Tunisiens de l'Etoile sportive du Sahel 6-2, au stade Burj al Arab d'Alexandrie.

A l'issue de ce match retour, les Egyptiens rejoignent ainsi les Marocains du Wydad qui l'ont emporté 3-1 sur les Algériens de l'USMA samedi, au Complexe Mohammed V de Casablanca.

La finale aller est prévue le week-end du 27-29 octobre et le match retour du 3 au 5 novembre.

Les Cairotes d'Al Ahly, le club le plus titré d'Afrique, ont largement dominé grâce notamment à leurs recrues maghrébines, à commencer par l'attaquant marocain Walid Azaro, auteur de trois buts (23e, 38e, 48e). Azaro a été habilement servi pour son deuxième but, marqué de la tête, par le défenseur tunisien Ali Maaloul, auteur du premier but marqué dès la 2e minute de jeu.

C'est une belle performance pour l'attaquant marocain conspué par la presse et les supporteurs après sa faible prestation, faite d'occasions manquées, lors du match-aller qui s'était soldé en faveur de l'Etoile du Sahel (2-1).

Le défenseur tunisien Hamdi Naguez a marqué contre son propre camp (59e) alors que Rami Rabia est l'auteur de l'ultime but (62e) d'un match sans répit.

Les tentatives des Sahéliens se sont souvent heurtées au mur d'Al Ahly, le gardien Sherif Ekramy.

Profitant d'un moment de relâchement dans la défense cairote, Rami Bedoui a marqué le premier but de l'ESS (50e) sachant qu’Iheb Msakani est l’auteur du deuxième but tunisien.