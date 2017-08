Akkaoui et Arafi en finale du 1500 m des Mondiaux de Londres

Les athlètes marocaines Malika Akkaoui et Rabab Arafi se sont qualifiées samedi à Londres pour la finale du 1500m des championnats du monde d'athlétisme qui se tiennent du 4 au 13 août dans la capitale britannique.

Akkaoui a décroché sa qualification avec un avec un chrono de 4min 05s 73/100è, alors que sa compatriote Rabab s'est qualifiée après avoir parcouru la distance en 4 min 05s 75/100è.

La finale du 1.500m femmes des Mondiaux de Londres est programmée pour lundi à 21h50 locales.

Par ailleurs, les Marocains Abdelaati El Guess et Mustapha Ismaili ont été éliminés samedi dès le 1e tour des 800m de ces 16èmes Championnats du monde.

El Guess s'est contenté de la 6e place de la 3e série, réalisant un chrono de 1min 46sec 74/100e. La première place est revenue au Kenyan Ferguson Cheruiyot Rotich (1:45.77) suivi de l'Américain Isaiah Harris (1:45.82) et du Britannique Elliot Giles (1:45.86).

L'autre Marocain Mustapha Ismaili, qui participait dans la 5e série, s'est classé 4e avec un temps de 1min 47s 50/100e. La première place est revenue au Botswanais Nijel Amos (1:47.10) suivi du Français Pierre-Ambroise Bosse (1:47.25) et du Polonais Adam Kszczot (1:47.36).

Ainsi, trois athlètes marocains ont quitté les Mondiaux de Londres jusqu'à présent, dont Yahya Berrabeh, éliminé vendredi aux qualifications du saut en longueur.