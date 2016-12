Ajustements et temps calme au programme du mercato d'hiver

Les clubs anglais pourraient procéder à quelques ajustements pendant le mercato, notamment en défense, alors que dans les autres grands championnats, le marché des transferts s'annonce calme cet hiver, sauf pour l'international allemand Julian Draxler, pressenti au Paris SG.

Allemagne

L'attaquant américain Julian Green, 21 ans, a lui déjà finalisé son transfert. Formé au Bayern, il a signé jusqu'en 2019 avec Stuttgart, actuel troisième de la deuxième division allemande. Le club munichois devrait pour sa part se montrer plutôt sage, tout comme le Borussia Dortmund, très actif cet été.

Selon le magazine allemand Kicker, le Hertha Berlin, actuel troisième de la Bundesliga, songerait pour sa part à se renforcer en faisant venir le Japonais Hiroshi Kiyotake, 27 ans. Sous contrat avec Séville, il n'a quasiment pas joué cette saison.

Angleterre

Comment améliorer une équipe qui reste sur onze victoires? Chelsea pourrait chercher à se renforcer en défense, même si la piste Bonucci est maintenant close après sa prolongation à la Juventus. Antonio Conte envisage aussi des doublures pour Douglas Costa et NGolo Kanté.

A Manchester United, José Mourinho est en quête de défenseurs. Avec l'Ivoirien Eric Bailly à la CAN et un Darmian peu convaincant à droite, le Portugais chercherait à recruter à Benfica le Suédois Victor Lindelof et le latéral portugais Nelson Semedo. Bastian Schweinsteiger devrait enfin partir, tandis que Marouane Fellaini et Memphis Depay ne seront pas retenus en cas d'offres sérieuses.

La défense de Liverpool va mal, mais Jürgen Klopp devrait surtout chercher un remplaçant au milieu offensif sénégalais Sadio Mané, en partance pour la CAN-2017. Les yeux se tournent vers Gabigol (Inter) même si le technicien allemand pourrait aussi miser sur le retour en forme de Sturridge. Sakho, en conflit avec le club, va quitter les "Reds".

Espagne

La trêve ne devrait pas être trop agitée en Espagne. Galvanisé par la trajectoire victorieuse de son entraîneur Zinédine Zidane, le Real Madrid ne semble pas prévoir de renfort cet hiver, mais pourrait laisser partir le Colombien James Rodriguez. En outre, le Real a été interdit de recrutement cet hiver en raison d'infractions dans les transferts de mineurs, mais une récente décision du TAS l'a autorisé à faire son marché à partir de l'été prochain, au lieu d'août 2018.

L'Atletico, de son côté, a également subi une sanction d'interdiction de recrutement de la part de la Fifa. Mais comme le club, qui a aussi fait appel devant le TAS, n'a pas demandé de mesure suspensive, il a commencé à purger la peine et ne pourra pas recruter cet hiver.

Enfin, le Barça ne devrait modifier son effectif qu'à la marge. La presse catalane évoque la nécessité d'un renfort au poste de latéral droit pour épauler Sergi Roberto, ancien milieu reconverti. On évoque notamment le profil du vétéran croate Darijo Srna (34 ans, Shakhtar Donetsk) ou du jeune Portugais Joao Cancelo (22 ans, Valence).

France

Le Paris SG a frappé le premier coup du début du mercato, qui débute en France le 1er janvier. Selon plusieurs médias, il est en effet sur le point d'attirer le champion du monde allemand Julian Draxler, qui étalait son mal-être à Wolfsburg. Le club de la capitale devrait encore s'activer pour faire oublier un recrutement raté cet hiver (Jesé est transparent, Hatem Ben Arfa peu performant, Grzegorz Krychowiak ne répond pas aux attentes), et recherche notamment une doublure à Edinson Cavani en pointe.

Pour le champion d'automne Nice et son dauphin Monaco, le premier objectif sera de ne pas s'affaiblir jusqu'à la clôture du mercato, le 31 janvier à 23h59. Les performances impressionnantes de Tiémoué Bakayoko en sentinelle à Monaco auraient notamment attiré l'attention de Chelsea et de l'entraîneur de Manchester United José Mourinho. Côté niçois, la star italienne Mario Balotelli aurait des contacts en Angleterre.

Enfin, l'Olympique de Marseille va connaître son premier mercato depuis son rachat par l'homme d'affaires américain Frank McCourt. Avec quelles ambitions? Il a d'ores et déjà prévenu que "c'est un peu plus difficile d'avoir exactement le type de joueurs qu'on veut au club" lors du mercato d'hiver, et les récents bons résultats olympiens rendent moins pressant le besoin de se renforcer.

Italie

Il ne faut pas attendre énormément du mercato en Italie, où la plupart des clubs ne roulent pas sur l'or. La Juventus Turin, leader, ne cherche qu'un milieu de terrain, le départ de Paul Pogba n'ayant pas réellement été compensé par l'arrivée de Miralem Pjanic.

Le nom du Belge Axel Witsel (Zenit) est celui qui revient le plus souvent. Avec le départ à la CAN de l'Egyptien Mohamed Salah, l'AS Rome pourrait prendre un attaquant. Le Français de Sassuolo Grégoire Defrel est une piste, comme l'Argentin de l'Atalanta Bergame "Papu" Gomez.

Du côté de Naples, de la Lazio Rome et de l'AC Milan, le mercato devrait être très tranquille. L'entraîneur napolitain Maurizio Sarri a encore déclaré la semaine dernière que "rien ne (l)'ennuie plus dans le football que le mercato". L'Inter Milan et ses riches propriétaires chinois inspirent en revanche les spécialistes du mercato.

Mais le club est loin au classement, déjà pénalisé par les sanctions de l'UEFA liées au fair-play financier et l'entraîneur Stefano Pioli a déclaré qu'il avait trop de joueurs. Les départs, définitifs ou en prêt, de Kondogbia, Jovetic, Gabigol ou Banega, sont en revanche possibles voire probables.