Aït Djoudi limogé : Fakhir pressenti au poste de coach de l’Olympique

La relation entre le président de l’Olympique de Khouribga, Mustapha Scadi et l’entraîneur algérien Azzedine Aït Djoudi était tendue ces derniers temps. Et cela n’a pas été sans conséquence. En effet, mardi, la direction de l’OCK a annoncé la séparation à l’amiable avec Azzedine Aït Djoudi.

Ainsi, le driver n’aura pas tenu longtemps, après les mauvais résultats enregistrés depuis le début de la saison, notamment la cuisante défaite du club khouribgui devant le Hassania d’Agadir, par trois buts à zéro la semaine dernière. L’équipe n’a récolté que deux points en quatre matchs et patauge dans la zone dangereuse, partageant le 13ème rang avec le fraîchement promu, le Racing de Casablanca

Dans l’entourage du club, ce divorce n’a surpris personne et désormais l’on lui cherche un successeur dont le nom devrait être dévoilé dans les prochains jours.

Par ailleurs, et selon des sources proches de l’équipe, le bureau dirigeant refuse le retour de certains cadres qui ont déjà coaché l’OCK afin de ne pas rééditer l’échec des expériences antérieures, tels que Youssef Lamrini et Fouad Sahabi. D’autres sources annoncent des contacts avec M’Hamed Fakhir.

Il convient de rappeler qu’Azzedine Aït Djoudi est le deuxième entraîneur limogé en ce début de saison après Fouad Sahabi remercié par le MAT bien avant l’entame du championnat.