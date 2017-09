Ahmed Rmouki n’est plus

L'ancien international marocain et joueur de l'AS FAR, section football, Ahmed Rmouki, 60 ans, est décédé jeudi matin à Rabat des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès du club.

Rmouki a débuté sa carrière de joueur au Raja d'Agadir avec qui il a contribué à la montée en première division. Il avait ensuite rejoint l'AS FAR dans les années 80 avec qui il a remporté la Ligue des champions d'Afrique en 1985 mais également la Coupe du Trône à trois reprises et le championnat national. Il rejoindra enfin le Kawkab de Marrakech au cours des années 90. En sélection, Ahmed Rmouki est médaillé d'or des Jeux méditerranéens de 1983. Il a également fait partie du groupe de joueurs sélectionnés pour le match des qualifications de la Coupe du monde face à la Zambie en 1990.

Le défunt devait être inhumé jeudi après-midi à Hay Ryad à Rabat après la prière d'Al Asr. Libé Sport présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt.