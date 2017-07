Ahmed Lahlimi : Eriger l’aide au développement de la statistique au rang d’impératif catégorique

«Les mutations profondes que connaissent, à l’échelle mondiale, l’économie, le savoir, les valeurs et les rapports internationaux, devraient conférer au renforcement des systèmes nationaux d’information statistique, dans les pays en développement et notamment en Afrique, le caractère d’un facteur stratégique de développement économique, de progrès social et de démocratisation institutionnelle de ces pays », a déclaré dimanche dernier le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami.

Intervenant lors de la séance inaugurale du 61ème Congrès mondial de statistiques, organisé à Marrakech par le Haut-commissariat au plan (HCP) et l’Institut international de statistique (IIS), le Haut-commissaire a d’emblée relevé que ce congrès tenait ses assises dans un contexte international invitant plutôt à l’optimisme.

« L’économie mondiale semble amorcer sa sortie d’une crise dont les prolongements ont longtemps perduré. Elle ambitionne de renouer avec une croissance plus durable », a-t-il fait observer.

Une croissance appelée à être tirée par les pays qui « se seraient préparés à accéder à une compétitivité globale en mettant à profit les opportunités offertes par la révolution numérique et les ressources de l’économie verte et à adapter, en conséquence, leurs écosystèmes micro-économiques, leurs modes de gestion macro-économiques et plus globalement leur modèle de développement au paradigme d’une nouvelle économie politique en émergence », a souligné le Haut-commissaire.

Abordant la question sur le plan de la statistique, en particulier dans sa sphère officielle et notamment dans les pays en développement, Ahmed Lahlimi Alami a indiqué que « ce contexte devrait être, nous semble-t-il, largement marqué par le défi que cette discipline aurait à relever au cours du processus de mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD), pour faire face à leurs implications techniques et institutionnelles sur la nature juridique de son statut, le domaine de ses attributions et le mode opératoire d’élaboration et de diffusion de ses produits ».

De son côté, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, a noté que « nul ne peut nier le rôle fondamental de l’information dans l’édifice d’une société démocratique et ouverte dans un monde en constante mutation. Car, «l’information est non seulement un outil de pilotage, mais également un facteur de production, dans la mesure où elle contribue à éclairer les décideurs politiques et économiques quant aux choix stratégiques à opérer pour assurer un développement durable et inclusif », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne l’accès aux données, notons que le patron du HCP a estimé que « les systèmes nationaux d’information statistique devraient être soumis à rude épreuve dans la recherche des données et l’élaboration des indicateurs, l’une et l’autre requises pour le suivi et l’évaluation des politiques de mise en œuvre de l’agenda international de développement durable contextualisé dans le cadre des réalités économiques et sociales de leur pays ».

A cet égard, il a indiqué que « le nombre jusqu’à présent identifié des indicateurs statistiques s’élèverait à 230 alors que les concepts et les méthodes d’élaboration d’une bonne partie d’entre eux ne sont pas encore arrêtés ou ne sont pas prêts de l’être ».

Le Haut-commissaire a fait aussi remarquer qu’« à côté de puissances, nationales ou privées, cumulant des bases de données dotées de dimensions et de variétés de domaines en croissance exponentielle, beaucoup de pays peinent encore à disposer de systèmes nationaux de statistique suffisamment robustes pour contribuer à une meilleure connaissance des réalités économiques et des conditions de vie de leur population ».

Dans son allocution, il s’est également interrogé s’il n’y aurait pas lieu « de craindre que les disparités internationales des capacités statistiques, aujourd’hui évidentes, ne soient accentuées par l’inégal développement de l’économie numérique dans le

monde ».

Enfin, Ahmed Lahlimi Alami a estimé que chaque fois qu’il y a lieu « de faire une recommandation internationale de militer pour ériger l’aide au développement de la statistique au rang d’un impératif catégorique de l’Agenda de développement durable à l’horizon 2030 ».

A ce propos, il a estimé que l’Afrique a besoin d’un véritable plan Marshall de la statistique pour qu’elle puisse décliner, à cet horizon, les résultats des performances au niveau du poids géostratégique de son continent et de la grandeur de sa civilisation.

Pedro Luis do Nascimento, le président de l'Institut international de la statistique, a souligné les actons menées par cette institution et noté que les statisticiens sont maintenant au cœur des efforts entrepris par toute l’humanité. En tant que communauté, il a estimé que ces derniers doivent consolider leurs efforts et échanger les données en faveur d’un monde meilleur.

Signalons qu’un Prix international de statistique a été décerné à l’éminent statisticien britannique, Pr David Cox, pour ses travaux relatifs au modèle d’analyse des données de survie.

Le Haut-commissariat au plan a organisé quelques heures plutôt un atelier sur «Quelles approches statistiques pour la mesure de l’environnement et des effets des changements climatiques?» auquel ont pris part des responsables et représentants de plusieurs institutions de la statistique. Nous y reviendrons.