Ahmed Chehnaoui élu secrétaire général adjoint de l’Union arabe d’haltérophilie

La capitale qatarienne Doha a abrité du 15 au 17 décembre courant une réunion de l’Union arabe d’haltérophilie destinée à évaluer les activités de cette instance et à élaborer son action durant les deux prochaines années 2017 et 2018.

Cette réunion a débouché sur une nouvelle restructuration de l’organisme de l’union arabe et a été marquée par l’élection d’Ahmed Chehnaoui, vice- président et trésorier général de la FRMH au poste de secrétaire général adjoint de l’Union arabe d’haltérophilie.

D’autres membres de la Fédération Royale marocaine d’haltérophilie ont été également cooptés au sein des commissions de l’Union arabe , notamment le directeur technique Mohamed Nouhassi, dans la commission technique , le secrétaire général Mohamed Farih dans la commission scientifique, l’entraîneur national adjoint Mohamed Nouri dans la commission des entraîneurs, sans oublier d’autres membres comme Mohamed Tahori dans la commission médicale, Mustapha Ghounim dans la commission de marketing, Lakbir Motiâ dans la commission de discipline, Mouna Zine dans la commission de la femme, ainsi que Noureddine Bourika, Hassan Nouhassi et Hassan Ramadan dans la commission de la communication.

Au cours de cette réunion, l’Union arabe d’haltérophilie a procédé au choix de la capitale égyptienne Le Caire pour abriter le prochain championnat arabe d’haltérophilie au mois d’octobre 2017.

Parallèlement à cette réunion, des contacts ont eu lieu avec le président de la Confédération africaine d’haltérophilie qui a déjà annoncé que le prochain championnat d’Afrique aura lieu dans toutes les catégorie (cadets, juniors et seniors, masculins et féminins) durant le mois de mai prochain . Le pays organisateur sera désigné ultérieurement.

Dès son retour à Casablanca, Ahmed Chehnaoui a annoncé qu’une réunion du bureau fédéral aura lieu prochainement sous la présidence de Kamal Lahlou président de la FRMH en vue d’informer l’ensemble des membres fédéraux des dernières décisions de l’Union arabe d’haltérophilie et de prendre les dispositions nécessaires avant l’organisation des compétitions de la Coupe du Trône prévue début janvier prochain.