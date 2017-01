Agadir cherche à relancer le marché touristique scandinave

Une délégation du Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa vient d’effectuer une tournée en Scandinavie avec l’ambition de relancer ce marché à fort potentiel, autrefois un important pourvoyeur de touristes vers la première station balnéaire nationale.

Conduite par le président du CRT, Guy Marrache, la délégation s’est rendue à Stockholm et Helsinki dans le cadre d’un voyage de démarchage et de rencontres, initié conjointement avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), indique un communiqué de cette instance professionnelle.

Au cours de ce séjour, des rencontres ont été programmées avec les principaux Tours Opérateurs finlandais et suédois en vue d’examiner les possibilités de programmation et de commercialisation d’Agadir au cours de la saison hiver 2017-2018, rapporte la MAP.

Il s’agissait aussi de booster la destination et contribuer à la redynamisation de son image de marque.

De 80.000 touristes en provenance des pays nordiques au cours des années 90, Agadir n’en a reçu en 2016 que 10.000 clients, d’après les statistiques du conseil régional du tourisme.

D’où l’importance, indiquent les professionnels de la capitale du Souss, de «renforcer les actions sur la Scandinavie, marché à très fort pouvoir d’achat et grand consommateur de golf», un sport qui peut être pratiqué presque tout au long de l’année à Agadir sur des parcours aux standards internationaux.

Les rencontres avec les dirigeants des TO de la région nordique, dont "Thomas Cook Nordic’’, "TUI Nordic’’ et "Aurinkomatkat’’, se sont déroulées en présence du délégué de l’ONMT en Scandinavie, Aziz Mnii, de deux professionnels d’Agadir spécialistes de ce marché, Mohamed Arabab et Doreen Ohayon, ainsi que du directeur du CRT, M. Fouad Hajoui.