Agadir accueillera l’élite mondiale du jet-ski en novembre prochain

L’élite mondiale du jet-ski sera au rendez-vous en novembre prochain à Agadir à l’occasion de la finale du Championnat du monde offshore de cette discipline qui se tient sous l'égide de la Fédération royale marocaine motonautique. «C’est la première fois qu’une telle compétition est organisée sur le continent africain», a indiqué Peter De Smet, président de la section Europe de la Fédération internationale de jet-ski (IJSBA) lors d’un point de presse tenu mercredi dans la capitale du Souss.

Après les étapes de la Martinique en mai et Lake Havasu aux Etats-Unis en octobre prochain, la première station balnéaire nationale abritera cette épreuve d’endurance du 11 au 19 novembre avec une présence attendue de pilotes du monde entier, dont de nombreux concurrents africains, a souligné, pour sa part, Halim El Aidi, président de l’Association marocaine de jet-ski d’Agadir qui vient de prendre les rênes de la section Afrique de l’IJSBA.

Outre sa dimension sportive, ce championnat qui draine de nombreux médias internationaux, est une excellente opportunité pour mettre en valeur les potentialités touristiques d’Agadir et sa région, a ajouté M. El Aidi. Il a rappelé qu’un fort taux de participation a été enregistré en Martinique avec 70 pilotes représentant une vingtaine de nationalités et plus de 1.500 personnes au total (staff, pilotes, délégations).

A ce jour, tous les participants en Martinique ont confirmé leur présence pour le World Finals Morocco Grand Prix. D’autres pilotes ont également manifesté leur intérêt pour la finale à Agadir, assurent les organisateurs. Parmi les pays attendus figurent la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Belgique, la Pologne, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, Les Emirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Libye, l’Egypte, la République Démocratique du Congo et le Gabon. A rappeler que la ville d’Agadir a été choisie récemment pour accueillir la Fédération africaine de jet-ski, nouvellement créée. Pour son président, Halim El Aidi, l’IJSBA Afrique a pour ambitions de développer les échanges sportifs entre les différentes nations africaines dans la discipline et faire émerger des vocations et de grands champions internationaux. Le Championnat du monde de jet-ski d’Agadir pourrait bien marquer le début de cette aventure, a-t-il espéré.