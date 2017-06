Agadir: Les humoristes amazighs à l'honneur au Festival “Tatsa”

Les humoristes amazighs se sont produits sur scène en fin de semaine à Agadir avec talent et beaucoup de gaieté, à l'occasion de la 11ème édition du Festival Tatsa (rire) qui a été un succès public. Dans un théâtre de plein air archicomble en ces nuits ramadanesques, les comédiens ont puisé dans l'actualité, les traditions et les contradictions de la société, entre autres, pour exprimer toute la palette de leurs talents au fil d'anecdotes, de réflexions et de blagues aussi drôles que mordantes. Sur deux jours, le festival a rassemblé une belle brochette de comiques, à l'instar de Bouchaib Abaamran, Lahcen Chawchaw, Ntama, Mustapha Sghir, Kimroun... Le comédien Abdellatif Atif, qui a assuré l'animation, ne cesse de répéter que la devise du festival est de réjouir les cœurs et les esprits, loin de toute provocation. Le public, constitué de familles essentiellement, semble avoir été conquis. L’édition de cette année a été marquée par un vibrant hommage rendu au comédien Ahmed Nassih, l'un des artistes qui ont marqué le théâtre et le cinéma amazighs. Dans son allocution, son mentor et compagnon de longue date, l'artiste engagé Ahmed Badouj a parlé de sa longue aventure artistique et humaine avec Ahmed Nassih, saluant au passage son talent ainsi que son dévouement pour la promotion du théâtre et du cinéma amazighs, souvent avec des moyens modestes. Le public lui a réservé une standing ovation. Lors de cette cérémonie, un trophée symbolisant l'arganier, arbre emblématique du Souss, a été remis à l'artiste par le secrétaire général de la wilaya d'Agadir, Jamal Anwar. Organisé par l'Association "L'Initiative culturelle", le Festival du rire "Tatsa" est devenu au fil des éditions un rendez-vous important de la scène culturelle et artistique de la capitale du Souss qui participe à mettre en valeur l'humour amazigh en présentant des artistes confirmés et émergents qui, chaque année, enthousiasment un public toujours au rendez-vous.