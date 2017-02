‘’Africa Culture Days’’, premier hub culturel africain

La première édition des ‘’Africa Culture Days’’, un événement-carrefour qui a pour ambition de fédérer, dans un premier temps, plusieurs pays du continent autour de l'importance de la culture en tant que vecteur de développement, sera lancée fin mai prochain. Cette édition inaugurale sera accueillie dans trois pays. Elle fera escale d’abord à Brazzaville (Congo), du 25 au 27 mai 2017, puis à Abidjan (Côte d’Ivoire), du 13 au 16 juillet et enfin à Casablanca (21-23 septembre), précisent les organisateurs.

Placé sous le thème “Culture, créativité et développement durable”, cette tournée culturelle panafricaine verra la participation de plus d’une centaine d’artistes de renommée internationale et de professionnels de la culture africaine. Ils seront tous unis pour la promotion des industries culturelles et créatives en Afrique, à travers des spectacles, des défilés de mode et des expositions d’oeuvres d’art, des concours créatifs, des conférences économiques et des rencontres B to B, ajoute-t-on de même source.

Ouvert au grand public, et en particulier à tous les défenseurs du ‘’Made in Africa’’, cet événement se veut un moment unique de rencontres, d’échanges et de synergies pour les acteurs des industries culturelles et créatives africaines. Les ''Africa Culture Days” se veulent avant tout le miroir d’une Afrique dynamique, en plein essor et aux énormes potentiels économiques, sociaux et culturels. Plus qu’un simple événement, c’est une opportunité d’échanges et de convivialité autour des valeurs africaines telles que la famille, le respect, la solidarité, le partage...’’, soulignent les initiateurs de ce projet prometteur.

Cette importante manifestation se présente également comme un cadre de réflexion privilégié autour des problématiques que rencontrent les industries culturelles et créatives en Afrique. ‘’Notre but est de favoriser la création d’un écosystème dynamique pour aider les industries culturelles et créatives à s’épanouir, notamment en coordonnant les acteurs du secteur public et du privé, tout en favorisant le développement de nouveaux talents en créant des synergies pour les industries culturelles et créatives’’, expliquent-ils. Le programme des ‘’Africa Culture Days’’ comprend un concours entrepreneurial culturel continental et pluridisciplinaire, un forum économique, une plateforme de sensibilisation et de formation et des spectacles culturels et créatifs. Au total, 12 conférences économiques, 24 master-class et ateliers techniques, plus de 1.500 rencontres d’échanges et de synergies, 3 diners gala, 50 spectacles artistiques, 3 villages culturels et 4 concours culturels et créatifs sont prévus.