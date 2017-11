Afida Turner accuse Lady Gaga de plagiat

Afida Turner, connue pour avoir participé à Loft Story et épousé le fils de Tina Turner, est très en colère contre la star américaine Beyoncé qui, selon elle, ne cesse de copier son style. Afida affirmait notamment l'an dernier que l'épouse de Jay-Z l'avait plagiée lors de sa prestation au Superbowl. "Merci pour vos vidéos Superbowl, comme quoi des millions en promo¬tion ne la rendent pas créa¬tive la copy¬cat perruque", s'énervait Afida Turner sur Twitter à l'époque, ajoutant: « On va lui faire bouffer sa perruque et lui faire un régime de legs ».

Aujourd'hui, l'interprète de "Born an Angel" a une nouvelle superstar dans le collimateur, en la personne de Lady Gaga. Elle reproche encore et toujours à l'artiste mondialement connue de manquer de personnalité. En découvrant le look de Gaga sur le tapis rouge de la cérémonie des American Music Awards, Afida Turner a pété les plombs et certains de ses fans la soutiennent d'ailleurs. Reste à savoir si ces personnalités qu'elle accuse de plagiat seront citées dans son prochain livre, elle qui compte bientôt dévoiler les coulisses d’Hollywood, où elle est installée depuis plusieurs années.