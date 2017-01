Adriana Karembeu J'ai vécu une enfance très difficile à cause de mon père

En 2017, les projets ne manquent pas pour Adriana Karembeu. Avec son second mari, l'homme d'affaires Aram Ohanian, la jolie blonde prévoit de "construire un hôtel à Marrakech", où le couple "vit six mois dans l'année, dans la palmeraie", comme elle l'a expliqué aux journalistes du magazine Entre Luxe & Prestige.

La belle vie pour la star de 45 ans qui, bien consciente de sa chance, garde la tête sur les épaules ! "Je me rends compte que nous sommes privilégiés. Je n'ai jamais imaginé avoir cette vie-là. Je me dis parfois ne pas la mériter", a-t-elle assuré. Et pour cause, à l'origine, tout était loin d'être aussi rose pour l'ancien mannequin devenue créatrice de bijoux et animatrice télé.

"Je viens d'un pays qui n'existe plus : la Tchécoslovaquie. J'avais 21 ans lorsque j'ai quitté Prague en 1992, étudiante en troisième année de médecine, où l'école était très dure. Je n'avais aucune confiance en moi. J'avais été rabaissée, détruite pendant vingt ans, j'ai vécu une enfance très difficile à cause de mon père et, soudainement, je suis traitée comme une princesse", a-t-elle ajouté. Un destin unique qui explique aussi sa profonde reconnaissance en la vie. Si elle n'oublie pas d'où elle vient, l'ambassadrice de l'opticien Atol n'oublie pas non plus ceux qui sont dans le besoin. Marraine de la Croix-Rouge française depuis dix-sept ans, elle multiplie les actions et s'est aussi engagée pour la défense des animaux sauvages avec l'Association Planète Tigre. Devenue végétarienne, elle a en outre choisi de ne plus porter de fourrure ! "On peut commettre des erreurs dans la vie mais on peut aussi apprendre, corriger ses erreurs et faire passer un message", a-t-elle conclu.